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وزارة المالية تواصل مسار التحول الرقمي بإضافة خدمتين جديدتين إلى ضريبة الأملاك المبنية

أخبار لبنان
2026-07-24 | 04:53
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وزارة المالية تواصل مسار التحول الرقمي بإضافة خدمتين جديدتين إلى ضريبة الأملاك المبنية
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وزارة المالية تواصل مسار التحول الرقمي بإضافة خدمتين جديدتين إلى ضريبة الأملاك المبنية

 اصدرت وزارة المالية البيان التالي:

"في إطار مواصلة تنفيذ برنامجها للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلنت وزارة المالية عن إضافة خدمتين جديدتين إلى النظام الإلكتروني الخاص بضريبة الأملاك المبنية، وتتمثل الخدمتان بإتاحة تقديم تصريح الشغور وتصريح تنزيل السكن إلكترونياً، اعتباراً من تاريخه، بما يتيح للمكلفين إنجاز معاملاتهم بسهولة ومن دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر المالية.

واكدت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطتها الرامية إلى توسيع نطاق التحول الرقمي في مختلف خدماتها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، واختصار الوقت والجهد، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز جودة الخدمة العامة، بما يواكب متطلبات الإدارة الحديثة.

ودعت المكلفين الخاضعين لضريبة الأملاك المبنية إلى المبادرة إلى استخدام هذه الخدمة الجديدة متى توافرت شروطها القانونية، لما توفره من سهولة في تقديم التصاريح والاستفادة من الحقوق التي يكفلها القانون، ولا سيما وقف استحقاق الضريبة عن العقار الشاغر، وفقاً للشروط والأصول القانونية، عند تقديم تصريح الشغور، والاستفادة من تنزيل الضريبة عند إشغال المسكن من قبل مالكه، ضمن حدود مسكنين على كامل الأراضي اللبنانية، عند تقديم تصريح تنزيل السكن.

ولفتت الوزارة إلى أن تقديم التصريحين يتم عبر النظام الإلكتروني على الرابط:

https://eservices.finance.gov.lb،

وتوجهت الوزارة الى كل المعنيين حاثة اياهم على المبادرة إلى استخدام هذه الخدمة وتقديم التصاريح ضمن المهل القانونية، حفاظاً على حقوقهم والاستفادة من التسهيلات التي يوفرها التحول الرقمي في إنجاز معاملاتهم.

وأكدت أن توسيع خدماتها الرقمية يشكل محطة جديدة في مسار التحول الرقمي الذي تعتمده، في إطار خطتها العامة إلى تحديث الإدارة المالية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة".

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