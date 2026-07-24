جابر وسعيد عرضا الأوضاع المالية والنقدية وخطوات الإصلاح المرتبطة بصندوق النقد الدولي

عقد وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي ونائب الحاكم مكرم بو نصار، تم في خلاله استعراض الاوضاع المالية والنقدية في ظل الظروف الراهنة، كما تم البحث في آخر المستجدات حيال الاجراءات الاصلاحية التي يعمل عليها مع صندوق النقد الدولي ومشاريع القوانين المرتبطة بها، إضافة الى التدابير التي تتخذها وزارة المالية والمصرف المركزي للحفاظ على الاستقرارين المالي والنقدي.