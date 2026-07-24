الصدي: ما نطالب بتسديده متوجّبات مستحقّة لمؤسسة كهرباء لبنان على مؤسسات الدولة وليست دينًا ولا سلفة

نشر وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة "اكس" جدولا بالمستحقات المترتبة على الادارات والمؤسسات العامة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وارفقه بالنص الاتي:



"ممنوع التذاكي، وممنوع القول إننا نطلب سلفة أو نستدين. نحن لم نُكلّف الدولة ليرةً واحدة منذ تسلّمنا حقيبة الطاقة. فليتوقّف البعض عن تضليل الناس، وعن إسقاط أفعاله التي دمّرت قطاع الكهرباء على غيره.



الأموال التي طالبنا الدولة، خلال جلسات مجلس الوزراء وعلى مدى أكثر من شهر، بتسديدها، هي متوجّبات مستحقّة لمؤسسة كهرباء لبنان على مؤسسات الدولة، وليست دينًا ولا سلفة. كما أن الدولة لم تُعوّض قيمة الإعفاءات من الرسوم على الكهرباء والمياه التي أقرّتها لمناطق الجنوب بسبب الحرب.



هذه هي متوجّبات الدولة ومؤسساتها حتى عام ٢٠٢٥. فليبدأ التسديد اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ولضمان استمرارية قطاع الكهرباء."