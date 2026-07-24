المطران ابراهيم استقبل القاضي احمد الحاج بحضور مرجعيات: تشديد على دور القضاء في حماية الحقوق وصون الحريات

حنكش يشكر رسامني: انطلاق مشروع وصلة العطشانة – عين علق بعد سنوات من المتابعة

حنكش يشكر رسامني: انطلاق مشروع وصلة العطشانة – عين علق بعد سنوات من المتابعة

الصدي: ما نطالب بتسديده متوجّبات مستحقّة لمؤسسة كهرباء لبنان على مؤسسات الدولة وليست دينًا ولا سلفة