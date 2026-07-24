الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المطران ابراهيم استقبل القاضي احمد الحاج بحضور مرجعيات: تشديد على دور القضاء في حماية الحقوق وصون الحريات
أخبار لبنان
2026-07-24 | 09:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المطران ابراهيم استقبل القاضي احمد الحاج بحضور مرجعيات: تشديد على دور القضاء في حماية الحقوق وصون الحريات
أخبار لبنان
ابراهيم
استقبل
القاضي
الحاج
بحضور
مرجعيات:
تشديد
القضاء
حماية
الحقوق
الحريات
التالي
حنكش يشكر رسامني: انطلاق مشروع وصلة العطشانة – عين علق بعد سنوات من المتابعة
الصدي: ما نطالب بتسديده متوجّبات مستحقّة لمؤسسة كهرباء لبنان على مؤسسات الدولة وليست دينًا ولا سلفة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:26
ضاهر: الحل الوحيد لمشكلة الكهرباء هو لامركزية الإنتاج
أخبار لبنان
12:26
ضاهر: الحل الوحيد لمشكلة الكهرباء هو لامركزية الإنتاج
0
آخر الأخبار
12:25
رئيس الأركان الإسرائيلي: نلاحق جميع المتورطين في عملية اليوم وسنعمق العمل الهجومي حيثما تطلب الأمر
آخر الأخبار
12:25
رئيس الأركان الإسرائيلي: نلاحق جميع المتورطين في عملية اليوم وسنعمق العمل الهجومي حيثما تطلب الأمر
0
آخر الأخبار
12:25
الخارجية الإيرانية: عراقجي ونظيره العماني أشارا في اتصالهما إلى أهمية الحفاظ على أمن الملاحة البحرية
آخر الأخبار
12:25
الخارجية الإيرانية: عراقجي ونظيره العماني أشارا في اتصالهما إلى أهمية الحفاظ على أمن الملاحة البحرية
0
آخر الأخبار
12:25
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث في اتصال مع نظيره العماني أمن الملاحة وعبور السفن التجارية في مضيق هرمز
آخر الأخبار
12:25
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث في اتصال مع نظيره العماني أمن الملاحة وعبور السفن التجارية في مضيق هرمز
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:26
ضاهر: الحل الوحيد لمشكلة الكهرباء هو لامركزية الإنتاج
أخبار لبنان
12:26
ضاهر: الحل الوحيد لمشكلة الكهرباء هو لامركزية الإنتاج
0
أخبار لبنان
11:43
مصلحة الليطاني تطالب بالإسراع في استكمال مشاريع الصرف الصحيّ في المرج وتمنين التحتا
أخبار لبنان
11:43
مصلحة الليطاني تطالب بالإسراع في استكمال مشاريع الصرف الصحيّ في المرج وتمنين التحتا
0
أخبار لبنان
11:34
"الوطني الحر" لجعجع: اعترافكم بأن الكهرباء لا تزال تعتمد على معامل أُنجزت في عهد وزراء التيار وشاركتم بعرقلتها اعتراف يختصر سنوات من الحملات السياسية
أخبار لبنان
11:34
"الوطني الحر" لجعجع: اعترافكم بأن الكهرباء لا تزال تعتمد على معامل أُنجزت في عهد وزراء التيار وشاركتم بعرقلتها اعتراف يختصر سنوات من الحملات السياسية
0
أخبار لبنان
10:43
لمياء المبيّض لمتخرجي جامعة القديس يوسف: لبنان لا يحتاج فقط إلى الكفاءات بل إلى قلوب شجاعة
أخبار لبنان
10:43
لمياء المبيّض لمتخرجي جامعة القديس يوسف: لبنان لا يحتاج فقط إلى الكفاءات بل إلى قلوب شجاعة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-05-09
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية أغارت على محل إطارات سيارات على طريق عام الشهابية - كفردونين
آخر الأخبار
2026-05-09
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية أغارت على محل إطارات سيارات على طريق عام الشهابية - كفردونين
0
أخبار لبنان
2026-06-06
وحدة إدارة الكوارث نفت شائعات إخلاء مركز إيواء النازحين في العباسية
أخبار لبنان
2026-06-06
وحدة إدارة الكوارث نفت شائعات إخلاء مركز إيواء النازحين في العباسية
0
صحة وتغذية
2026-07-13
هل يجب تناول 30 نوعًا من النباتات أسبوعيًا؟ دراسة توضح الحقيقة
صحة وتغذية
2026-07-13
هل يجب تناول 30 نوعًا من النباتات أسبوعيًا؟ دراسة توضح الحقيقة
0
منوعات
2026-07-17
قالوا له إنّه مجرّد التهاب أذن… حتّى فجع الطب بموته بالسرطان
منوعات
2026-07-17
قالوا له إنّه مجرّد التهاب أذن… حتّى فجع الطب بموته بالسرطان
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
09:47
وصفة لذيذة مع الشيف فادي زغيب... فيليه السمك مع صلصة البرتقال المحروق والريزوتو (فيديو)
عالم الطبخ
09:47
وصفة لذيذة مع الشيف فادي زغيب... فيليه السمك مع صلصة البرتقال المحروق والريزوتو (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:35
الدفاع المدني يحذر المواطنين من خطورة ممارسة السباحة... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:35
الدفاع المدني يحذر المواطنين من خطورة ممارسة السباحة... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:23
أهالي بلدة زوطر الغربية يدخلونها... هكذا تبدو الصورة
تقارير نشرة الاخبار
07:23
أهالي بلدة زوطر الغربية يدخلونها... هكذا تبدو الصورة
0
أخبار لبنان
06:37
جعجع: الكهرباء التي يحصل عليها اللبنانيون اليوم هي نفسها الموروثة من عهد باسيل والفرق أن الدولة لم تعد تدفع من الخزينة
أخبار لبنان
06:37
جعجع: الكهرباء التي يحصل عليها اللبنانيون اليوم هي نفسها الموروثة من عهد باسيل والفرق أن الدولة لم تعد تدفع من الخزينة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اتفاق أميركي - سعودي تاريخي... النووي مقابل التطبيع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اتفاق أميركي - سعودي تاريخي... النووي مقابل التطبيع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لو لم يُعلن لبنان الكبير سنة 1920... كيف كان سيكون شكل لبنان اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لو لم يُعلن لبنان الكبير سنة 1920... كيف كان سيكون شكل لبنان اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين زحله والمرفأ... الـLBCI تكشف تفاصيل سقوط شحنة الحشيشة المُعدّة للتهريب
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين زحله والمرفأ... الـLBCI تكشف تفاصيل سقوط شحنة الحشيشة المُعدّة للتهريب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الزيدي في طهران... هل ينجح في الموازنة بين واشنطن وإيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الزيدي في طهران... هل ينجح في الموازنة بين واشنطن وإيران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ماذا يقول مسيحيو العراق في لبنان عن دعوة الزيدي للعودة إلى بلادهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ماذا يقول مسيحيو العراق في لبنان عن دعوة الزيدي للعودة إلى بلادهم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
05:50
الدفاع المدنيّ: تحذير من ممارسة السباحة على امتداد الشاطئ اللبناني
أمن وقضاء
05:50
الدفاع المدنيّ: تحذير من ممارسة السباحة على امتداد الشاطئ اللبناني
3
فنّ
07:20
بعد شائعات زواجه من طليقة أمير يزبك... حبيب بو أنطون يرد بقوة والجدل يتصاعد! (فيديو)
فنّ
07:20
بعد شائعات زواجه من طليقة أمير يزبك... حبيب بو أنطون يرد بقوة والجدل يتصاعد! (فيديو)
4
أمن وقضاء
13:06
المحكمة العسكرية برأت مارون الصقر من جرم الاتجار بنيترات الأمونيوم
أمن وقضاء
13:06
المحكمة العسكرية برأت مارون الصقر من جرم الاتجار بنيترات الأمونيوم
5
منوعات
08:38
بعد أشهر من الغموض... نتائج طبية تكشف سبب وفاة أمير سعودي في فندق فاخر بلندن
منوعات
08:38
بعد أشهر من الغموض... نتائج طبية تكشف سبب وفاة أمير سعودي في فندق فاخر بلندن
6
حال الطقس
00:27
طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة...
حال الطقس
00:27
طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة...
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-7-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-7-2026
8
أخبار دولية
08:05
مسؤولة محلية: حريق مدريد هو "الأسوأ في تاريخ" منطقة العاصمة الإسبانية
أخبار دولية
08:05
مسؤولة محلية: حريق مدريد هو "الأسوأ في تاريخ" منطقة العاصمة الإسبانية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More