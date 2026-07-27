أبو فاعور شكر للحكومة موافقتها على مشروع يمنح البلديات صلاحية ترخيص خزانات تجميع مياه الأمطار

شكر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان "للحكومة موافقتها على اقتراح القانون الذي سبق وتقدم به إلى مجلس النواب لإعطاء البلديات صلاحية منح تراخيص إنشاء خزانات لجمع مياه الأمطار تحت الارض في الأملاك الخاصة، معفاة من الرسوم والضرائب شرط استيفائها لجميع الشروط القانونية، وذلك بهدف التخفيف من استهلاك المياه الجوفية والاعتماد بدل ذلك على المياه السطحية وتخفيف تأثيرات الجفاف الذي يتزايد مع التغييرات المناخية وينعكس شحاً في المياه".



وأمل في أن "يستكمل اقتراح القانون مساره في مجلس النواب تمهيداً لإقراره قريباً بما يُخفّف من حدة نقص المياه والتأثيرات السلبية على البيئة".