الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة المال تقر مواد أساسية من "إصلاح المصارف"... كنعان: لا إصلاح بلا محاسبة
أخبار لبنان
2026-07-28 | 10:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لجنة المال تقر مواد أساسية من "إصلاح المصارف"... كنعان: لا إصلاح بلا محاسبة
أحرزت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، تقدماً في مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، فأقرّت مواد أساسية وصولاً إلى المادة 21، فيما دعا كنعان إلى جلسة جديدة للجنة بعد غد الخميس لاستكمال البحث.
وكانت اللجنة قد اجتمعت برئاسة كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، والنواب: علي فياض، ألان عون، علي حسن خليل، جورج عدوان، بلال عبد الله، جهاد الصمد، فريد البستاني، راجي السعد، ميشال معوض، عدنان طرابلسي، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، سليم عون، حسن فضل الله، محمد الخواجة، رازي الحاج، قاسم هاشم، جميل السيد، ملحم خلف، حليمة قعقور، جان طالوزيان، أديب عبد المسيح، أمين شري، سيزار أبي خليل، غازي زعيتر، غادة أيوب، جيمي جبور، إبراهيم منيمنة، وضاح الصادق، وفراس حمدان.
كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان سامر ليشع ومدير الإعلام في مصرف لبنان حليم بيرتي.
وقال كنعان بعد الجلسة: "لقد أقررنا المواد المتعلقة بالصلاحيات الكاملة للهيئة المصرفية العليا، وآليات الإصلاح وإعادة الرسملة. كما تشددت اللجنة في ما يتعلق بالسياسيين والمسؤولين والموظفين العامين، على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم وقطاعاتهم، الذين قاموا، مستفيدين من نفوذهم، بإجراء تحويلات إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، وفرضت عليهم إعادتها".
وأضاف: "إن صندوق النقد الدولي معني بالإصلاح، ولا سيما بالأموال التي سيقرضها للبنان، أما نحن فمعنيون بما هو أبعد من ذلك، أي بالإصلاح البنيوي، والمحاسبة، وصون الحقوق، واستعادة ثقة المواطنين، ولا سيما المودعين منهم، بدولتهم وقطاعهم المصرفي" \.
أخبار لبنان
المال
أساسية
"إصلاح
المصارف"...
كنعان:
إصلاح
محاسبة
التالي
عبد الله بحث مع المدير عام للنقل البري والبحري في شؤون قطاع النقل في إقليم الخروب
"الأشغال" تواصل تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق في الجنوب لتعزيز السلامة المرورية وتحسين شبكة النقل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-22
لجنة المال تقر 11 مادة إضافية من اصلاح المصارف مع مراعاة المعايير الدولية
أخبار لبنان
2026-07-22
لجنة المال تقر 11 مادة إضافية من اصلاح المصارف مع مراعاة المعايير الدولية
0
آخر الأخبار
08:09
لجنة المال والموازنة أقرت عددًامن المواد الأساسية في قانون اصلاح المصارف وصولًا إلى المادة ٢١
آخر الأخبار
08:09
لجنة المال والموازنة أقرت عددًامن المواد الأساسية في قانون اصلاح المصارف وصولًا إلى المادة ٢١
0
أخبار لبنان
2026-07-08
كنعان بعد جلسة لجنة المال: أنهينا النقاش العام بقانون إصلاح المصارف ودخلنا في المواد 3 و13
أخبار لبنان
2026-07-08
كنعان بعد جلسة لجنة المال: أنهينا النقاش العام بقانون إصلاح المصارف ودخلنا في المواد 3 و13
0
أخبار لبنان
2026-07-14
كنعان: لجنة المال أقرت تعديلات قانون إصلاح المصارف
أخبار لبنان
2026-07-14
كنعان: لجنة المال أقرت تعديلات قانون إصلاح المصارف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:03
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
أمن وقضاء
13:03
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
0
أخبار لبنان
12:51
قائد الجيش التقى المنسق الخاص للأمم المتحدة واستقبل الملحق العسكري الروماني في زيارة وداعية
أخبار لبنان
12:51
قائد الجيش التقى المنسق الخاص للأمم المتحدة واستقبل الملحق العسكري الروماني في زيارة وداعية
0
أمن وقضاء
12:19
العماد رودولف هيكل: نتطلّع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية
أمن وقضاء
12:19
العماد رودولف هيكل: نتطلّع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية
0
أخبار لبنان
11:54
وزير الصحة إستقبل السفير الفرنسيّ وتأكيد استمرارية الشراكة
أخبار لبنان
11:54
وزير الصحة إستقبل السفير الفرنسيّ وتأكيد استمرارية الشراكة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-07-25
الدفاع المدني: إنقاذ مصاب إثر سقوطه داخل بئر في الأوزاعي
أمن وقضاء
2026-07-25
الدفاع المدني: إنقاذ مصاب إثر سقوطه داخل بئر في الأوزاعي
0
أخبار لبنان
2026-06-30
باسيل: متفقون مع رئيس مجلس النواب على رفض الفتنة
أخبار لبنان
2026-06-30
باسيل: متفقون مع رئيس مجلس النواب على رفض الفتنة
0
اقتصاد
2026-01-16
إليكم جدول أسعار المحروقات..
اقتصاد
2026-01-16
إليكم جدول أسعار المحروقات..
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-21
استمرار الطقس المتقلب… ماذا عن عطلة نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-21
استمرار الطقس المتقلب… ماذا عن عطلة نهاية الأسبوع؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:24
شيش برك بالقريدس... إليكم الوصفة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
11:24
شيش برك بالقريدس... إليكم الوصفة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أمن وقضاء
07:57
أصحاب المولدات الخاصة يعتصمون أمام وزارة الطاقة احتجاجاً على أسعار المازوت
أمن وقضاء
07:57
أصحاب المولدات الخاصة يعتصمون أمام وزارة الطاقة احتجاجاً على أسعار المازوت
0
أخبار لبنان
07:54
وزارة التكنولوجيا ومجلس الخدمة المدنية يطلقان تدريباً للمدراء العامين على أدوات الذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
07:54
وزارة التكنولوجيا ومجلس الخدمة المدنية يطلقان تدريباً للمدراء العامين على أدوات الذكاء الاصطناعي
0
أخبار لبنان
07:18
رئيس الكتائب: أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة الدولة ولا يجوز التفريط بها
أخبار لبنان
07:18
رئيس الكتائب: أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة الدولة ولا يجوز التفريط بها
0
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
0
أخبار لبنان
04:08
أبو فاعور: لا حل داخلياً قبل حل الصراع الكبير في المنطقة
أخبار لبنان
04:08
أبو فاعور: لا حل داخلياً قبل حل الصراع الكبير في المنطقة
0
خبر عاجل
03:34
النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: لا يمكن أن نعود إلى الصيغة السابقة لسلاح حزب الله ونؤكد على المقاربة العاقلة التي قدمها الرئيس عون في واشنطن
خبر عاجل
03:34
النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: لا يمكن أن نعود إلى الصيغة السابقة لسلاح حزب الله ونؤكد على المقاربة العاقلة التي قدمها الرئيس عون في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك المؤسس!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك المؤسس!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
2
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
3
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
5
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
6
علوم وتكنولوجيا
09:01
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
علوم وتكنولوجيا
09:01
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
7
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
8
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More