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عبد الله بحث مع المدير عام للنقل البري والبحري في شؤون قطاع النقل في إقليم الخروب

أخبار لبنان
2026-07-28 | 10:41
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عبد الله بحث مع المدير عام للنقل البري والبحري في شؤون قطاع النقل في إقليم الخروب
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عبد الله بحث مع المدير عام للنقل البري والبحري في شؤون قطاع النقل في إقليم الخروب

زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب الدكتور بلال عبد الله، يرافقه وكيل داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في إقليم الخروب ميلار السيد، المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل العميد مازن بصبوص، في مكتبه في بيروت.

وتناول اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بقطاع النقل البري والبحري، لا سيما الملفات التي تهم أبناء إقليم الخروب والمناطق المجاورة، إضافة إلى سبل تعزيز الخدمات وتطوير البنى التحتية المرتبطة بقطاع النقل، بما يساهم في تحسين واقع التنقل وتلبية حاجات المواطنين.

وأكد المجتمعون، بحسب بيان، "أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لمتابعة الملفات المطروحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين".

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