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شيخ العقل يؤكد ضرورة تحصين الدولة: لا سبيل لنا إلا بوحدتنا كطائفة وكأبناء جبل ووحدتنا كلبنانيين
أخبار لبنان
2026-07-28 | 10:49
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شيخ العقل يؤكد ضرورة تحصين الدولة: لا سبيل لنا إلا بوحدتنا كطائفة وكأبناء جبل ووحدتنا كلبنانيين
رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى أن "المرحلة الدقيقة والحسّاسة على صعيد لبنان والمنطقة، بما فيها من اضطرابات وتحدّيات وصعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية، تفرض علينا جميعاً مسؤولية كبرى في الحفاظ على وحدتنا الوطنية والداخلية وجعلها متماسكة وقوية".
وقال خلال لقاء اجتماعي: "لا سبيل لنا إلا بوحدتنا كطائفة، ووحدتنا كأبناء جبل، ووحدتنا كلبنانيين. فالخلافات والانقسامات تضعفنا وتفتح الباب أمام من يريد الشر بوطننا".
وشدّد على "ضرورة تحصين الدولة والعيش المشترك والحوار، إضافة إلى التضامن الذي هو عنوان هذه المرحلة".
وكان شيخ العقل قد أجرى اتصالين بالنائب وائل أبو فاعور لبحث بعض القضايا المتعلقة بمنطقتي حاصبيا وراشيا، وبرئيس المحكمة الاستئنافية القاضي الشيخ فيصل ناصر الدين للتداول بشؤون متعلقة بالقضاء المذهبي.
أخبار لبنان
شيخ العقل
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