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آلية دفع إلكترونيّ خاصة برسوم امتحانات الكولوكيوم

أخبار لبنان
2026-07-29 | 02:14
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آلية دفع إلكترونيّ خاصة برسوم امتحانات الكولوكيوم
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آلية دفع إلكترونيّ خاصة برسوم امتحانات الكولوكيوم

أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ووزير التنمية الإدارية فادي مكي، آلية الدفع الإلكترونيّ الخاصة برسوم امتحانات الكولوكيوم، وذلك ضمن مسار تحديث الإدارة العامة وتعزيز التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الشفافية .

 

وأوضح مكي أنّ ما قاموا به بالتنسيق مع وزارة التربية وفريق عملها ووزارة المالية هو الخطوة التي تم من خلالها تأمين الربط مع بوابة دفع إلكترونية فأصبحت العملية إنسيابية من البداية إلى النهاية أونلاين عبر صفحة الوزارة مع كل المعلومات والدفع عبر البطاقات أيضا بواسطة شركة نت كومرس.

 

ولفت إلى أنّ نحو 3000 طالب يتقدم كل عام إلى الكولوكيوم وان نحو عشرين في المائة منهم يتوافدون من الخارج من هنا يمكن ان نتصور مدى التسهيل الذي أحدثه نظام دفع الرسوم إلكترونيًا.

 

أمّا كرامي فقالت: “إننا في وزارة التربية نحاول منذ زمن ان نرقمن لكن هذه العملية كانت مرتبطة بمشاريع ، وبالتالي علينا ان نحدد اولوياتنا سريعا كما فعلنا في هذه الخطوة اليوم ، وان نعمل استراتيجيا لنبني الأرضية ، وإنني فخورة جدا بفريق العمل الذي شكلناه بقيادة الأستاذ عماد جبوري وبالتعاون مع فريق العمل الذي كان موجودا اصلا في الوزارة والذي بذل الكثير من الجهد لكي نتعاون مع بعض ونضيف إلى ما كان موجودا سابقا ، فنصل إلى الوقت الذي تصبح فيه الوزارة قد استثمرت الرقمنة لتحسين حوكمتها وتنظيم امورها وخدماتها”.

 

واعتبر المدير العام للتعليم العالي مازن الخطيب أنّها الحلقة الأخيرة من جهد تم القيام به في المديرية العامة للتعليم العالي ، وكانت الخطوة الأولى تقديم المعادلات أونلاين ، ثم انتقلنا إلى إتاحة تقديم طلبات للكولوكيوم أونلاين ، وتكللت المرحلة الثانية بالدفع الإلكتروني . ونامل في المرحلة المقبلة أن نعمم تجربة الدفع الإلكتروني على الجامعات الخاصة والتي تقدم إلينا الكثير من الطلبات لترخيص برامج وللمباشرة بالتدريس وللإعتراف وتجديد الإعتراف ،سيما وان القانون حدد لكل برنامج رسمًا ماليًا .

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