الرئيس بري في بعبدا

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة محليًا واقليميًا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية ولاسيما تفجير المنازل وجرفها، وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية.

وأطلع الرئيس عون الرئيس بري على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين الاميركيين وفي مقدمهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو.

ولدى مغادرة الرئيس بري القصر قال إنّ البحث تناول زيارة رئيس الجمهورية الى واشنطن، والوضع في الجنوب، وانه كالعادة، مرتاح للقاء.