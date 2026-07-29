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حنكش: "وعدنا ووفينا"... تثبيت ملكية المشاعات للقرى وأبناء القرى في جبل لبنان انتصار قضائي جماعي تاريخي

أخبار لبنان
2026-07-29 | 09:54
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حنكش: &quot;وعدنا ووفينا&quot;... تثبيت ملكية المشاعات للقرى وأبناء القرى في جبل لبنان انتصار قضائي جماعي تاريخي
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حنكش: "وعدنا ووفينا"... تثبيت ملكية المشاعات للقرى وأبناء القرى في جبل لبنان انتصار قضائي جماعي تاريخي

أعلن النائب الياس حنكش عن انتصار قضائي جماعي تاريخي تمثل بتثبيت ملكية المشاعات للقرى وأبناء القرى في جبل لبنان التي تبدأ من جرود بشري وجبة المنيطرة تنورين جرود العاقورة كسروان بعبدا عاليه الشوف.

وقال حنكش، في مؤتمر صحفي من بيت الكتائب المركزي - الصيفي، ""وعدنا ووفينا"، وعدنا بأن لا نسمح لأحد أن يمدّ يده على عقارات ومشاعات جبل لبنان، وعدنا بأن نحمي القرى والبلدات بمشاعاتها، وعدنا بأن نرفض انتهاك الدستور ومخالفات الملكية العقارية ووفينا، وعدنا بأن لا يتدخل أحد بشؤون القرى، وعدنا بأن نحمي المشاعات المقدسة وأن نرفض المسّ بحقوق الملكية العقارية الجماعية ووفينا". 

وأضاف: "واليوم وعدنا بأن لا يتم سلب تاريخنا منّا، واليوم تبلّغنا رسميًا قرار مجلس الشورى بإبطال تنفيذ التعميم الصادر عن وزير المالية، واليوم أعلن انتصارًا قضائيًا جماعيًا تاريخيًا وأعلن تثبيت ملكية المشاعات للقرى واولاد القرى في جبل لبنان التي تبدأ من جرود بشري وجبة المنيطرة تنورين جرود العاقورة كسروان بعبدا عالية الشوف".

وشكر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي سخّر كل الاجهزة في الحزب من أجل هذه القضية، والمحامي بشير مراد ورئيس بلدية رومية والمجلس البلدي على جهودهم، موضحا:" تفاجأنا أن الأطراف السياسية والكنسية لم تأخذ الامور على محمل الجد في حين أن ما حصل اليوم خطوة جبّارة، وأشكر الشباب والغيارى على الموضوع بسبب عمقه التاريخي والنضالي لكي نبقى في جبالنا وقرانا ونعد الجميع بأننا سنحافظ على الارض التي ورثناها عن أجدادنا وسنبقى فيها، اليوم أعد الجميع بأننا سنبقى نحافظ ونثبّت الجميع بقراهم وأقول للجميع أن نضال الكتائب وكل الغيارى على وجودنا سيبقى في نضالنا وتاريخنا السياسي، واتمنى الانتقال الى المرحلة الثانية في هذا الابطال او قرار التعليق ونتمنى ايقاف التذاكي".

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