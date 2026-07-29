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الكشف عن صنف بطاطا جديد "فاجا" يتميز بمقاومة الأمراض وإنتاجية عالية

أخبار لبنان
2026-07-29 | 10:05
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الكشف عن صنف بطاطا جديد &quot;فاجا&quot; يتميز بمقاومة الأمراض وإنتاجية عالية
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الكشف عن صنف بطاطا جديد "فاجا" يتميز بمقاومة الأمراض وإنتاجية عالية

بدعوة من النائب ميشال ضاهر، وبرعاية وحضور وزير الزراعة نزار هاني، وبمشاركة عدد كبير من مزارعي البطاطا في لبنان، تم الكشف عن صنف بطاطا جديد يحمل اسم "فاجا"، يتميز بمقاومته للأمراض، وإنتاجيته العالية، ونوعيته المتميزة.

وقد عاين الوزير هاني عملية قلع أحد الحقول الزراعية في منطقة سرعين، حيث جرى عرض مواصفات الصنف الجديد، الذي من شأنه المساهمة في خفض كلفة إنتاج دونم البطاطا وتحسين الإنتاج الزراعي.

وشارك في اليوم الحقلي  المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، إلى جانب عدد كبير من مزارعي البطاطا في البقاع وعكار.

بعد الجولة الميدانية في حقل سرعين، عُقد لقاء موسّع في مطعم الشمس بدعوة من النائب ميشال ضاهر، جمع وزير الزراعة نزار هاني ومدير عام الوزارة لويس لحود، وعدداً من المزارعين والفعاليات الزراعية، بحضور رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية جاد شعيا، ورئيس مجموعة ضاهر فودز جورج ضاهر، ورئيس الاتحاد الوطني للمزارعين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي، ورئيس نقابة مزارعي القمح في  البقاع نجيب فارس، إلى جانب حشد من المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي.

وأكد النائب ميشال ضاهر، في كلمته، ضرورة التوجه نحو أصناف جديدة من البطاطا تتميز بغزارة الإنتاج، ومقاومة الأمراض، وجودة النوعية، إضافة إلى أصناف تلبي احتياجات الصناعات الغذائية وصناعة البطاطا، مشدداً على أن الزراعة التعاقدية تشكل أحد أهم أبواب تصريف الإنتاج الزراعي، داعياً إلى اعتمادها وتطويرها.

بدوره، عرض المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تطوير إنتاج البطاطا في البقاع، منوهاً بالدور الذي يؤديه النائب ميشال ضاهر في دعم القطاع الزراعي والعمل على تصريف الإنتاج المحلي.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الزراعة نزار هاني أن الزراعة التعاقدية تمثل المدخل الأساسي لتطوير القطاع الزراعي ووضع حد لمشكلاته، داعياً إلى اعتماد أصناف جديدة تتلاءم مع متطلبات الصناعة والسوق. 

كما أشار إلى أهمية البحث عن أصناف زراعية حديثة، مستشهداً بالأصناف التي جرى الاطلاع عليها خلال الجولة الحقلية، والتي تتميز بمقاومتها للأمراض والعوامل المناخية، وتُعد خطوة متقدمة على صعيد تطوير الإنتاج الزراعي في لبنان.

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