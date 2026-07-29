"إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا: 4333 شهيدا و12236 جريحا

أعلنت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا الكبيرة، في تقريرها الأسبوعي، أن "العدد الإجمالي لمراكز الإيواء المستمرّة في العمل بلغ 259، فيما بلع العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 27,132 والعدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء 7,205".وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 4,333 والجرحى إلى 12,236".