الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون لـ"الأناضول": نعول على تركيا في التعافي الاقتصادي ودعم "صيغة الإطار"

أخبار لبنان
2026-07-29 | 11:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون لـ&quot;الأناضول&quot;: نعول على تركيا في التعافي الاقتصادي ودعم &quot;صيغة الإطار&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
عون لـ"الأناضول": نعول على تركيا في التعافي الاقتصادي ودعم "صيغة الإطار"

رأى رئيس الجمهورية جوزاف عون، ان العلاقات بين لبنان وتركيا تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون، مؤكدا أن لبنان بعوّل على أنقرة للإسهام في التعافي الاقتصادي، ودعم تنفيذ اتفاق "صيغة الإطار"، وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان.

وأوضح عون، في مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول قبيل أول زيارة رسمية يجريها إلى تركيا، الخميس، منذ توليه رئاسة الجمهورية، أن "تركيا تحتل موقعا محوريا في المشهد الإقليمي الراهن، وأن التنسيق معها ضرورة استراتيجية، وليس خيارا ظرفيا".

اتفاق الإطار

ورأى عون أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وعلاقاتها الإقليمية الواسعة، تؤهلانها للقيام بدور داعم في الترويج الدولي لـ"صيغة الإطار"، وتشجيع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل ببنوده.

وقال إن "تركيا يمكن أن تسهم في إنجاح هذا المسار، خصوصا أن الإطار الذي تمخض عن جولات التفاوض في واشنطن وروما يتطلب مواكبة إقليمية ودولية واسعة لضمان تنفيذه على الأرض".

وأضاف عون: "نحن ملتزمون بتنفيذ ما وقعنا عليه في واشنطن، لكن نجاح هذا الاتفاق مرهون بضمانات واضحة، أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل ومتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، ووقف نهائي للخروقات والاعتداءات التي لا تزال تطال الجنوب، وآلية دولية فاعلة للتحقق من التزام الطرفين، بحيث لا تتحول الالتزامات اللبنانية إلى خطوة أحادية الجانب في غياب مقابل إسرائيلي".

وتابع: "ندعو تركيا، بحكم ثقلها الإقليمي وعلاقاتها المتعددة، إلى دعم هذا المسار سياسيا ودبلوماسيا، بما يعزز فرص نجاحه، ويحول دون تحوله إلى اتفاق منقوص التنفيذ، والإسهام في دعم توجهات لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وتعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى منع أي فراغ أمني في الجنوب، بما ينسجم مع حرصنا على استقرار هذه المنطقة الحساسة".

التعافي الاقتصادي

وفي سياق آخر، أشار عون إلى أن لبنان يعوّل على قدرة تركيا على الإسهام في مسار التعافي الاقتصادي عبر الاستثمار والتجارة وإعادة الإعمار.

وقال إن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال "تشجيع الشركات التركية على ضخ استثمارات مباشرة في القطاعات الإنتاجية اللبنانية، وتفعيل الاتفاقيات التجارية القائمة، وتذليل العقبات اللوجستية أمام تبادل السلع، بما يخفف العبء عن الاقتصاد اللبناني المتعثر، والاستفادة من الخبرة التركية الواسعة في مجال إعادة الإعمار".

دعم الجيش اللبناني

وحول التعاون العسكري بين البلدين، قال الرئيس عون إن الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم متعدد الأوجه لتعزيز انتشاره وبسط سلطة الدولة، مشيرا إلى أن بلاده ستبحث مع تركيا توسيع برامج الدعم والتدريب العسكري القائمة.

وقال إن "الجيش اللبناني يخوض استحقاقا وجوديا في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهذا يتطلب دعما متعدد الأوجه: تجهيزات ومعدات حديثة، وتدريبا متخصصا، ودعما لوجستيا يمكنه من الانتشار الفعلي في المناطق الحساسة، وبخاصة في الجنوب، حيث يفترض أن يترافق انتشاره مع انسحاب إسرائيلي كامل ومتزامن".

وأضاف عون: "سنطرح مع الجانب التركي إمكانية توسيع برامج الدعم والتدريب العسكري القائمة أصلا، خصوصا أن أنقرة أبدت في مناسبات سابقة استعدادها للمساهمة في تعزيز قدرات مؤسستنا العسكرية. لكننا، في الوقت ذاته، نؤكد أن أي دعم تركي يأتي إضافة إلى الدعم الأمريكي والدولي القائم، وليس بديلا عنه".

القوة الدولية في الجنوب

وبشأن احتمال مشاركة تركيا في قوة دولية قد تحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" جنوب البلاد، قال عون إن "هذا الملف لا يزال قيد النقاش، وثمة طروحات متعددة، منها ما يتحدث عن قوة أوروبية بقيادة فرنسية-إيطالية، ومنها ما يطرح مشاركة تركية بدعم من حلف الناتو، إلى جانب مقترحات أخرى تشمل دولا عربية وإسلامية".

وأضاف: "بالنسبة لنا، الأولوية هي ضمان عدم حصول أي فراغ أمني بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وأي طرح لتشكيل قوة بديلة، بما في ذلك مشاركة تركية محتملة، سيُنظر إليه من زاوية واحدة: مدى قدرته على دعم الجيش اللبناني في بسط سلطته وضمان استقرار الجنوب".
موقف حزب الله
 
وعن مدى تأثير رفض "حزب الله" أي مسار تفاوضي مع إسرائيل على جهود الدولة اللبنانية لاستكمال تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار ومعالجة القضايا العالقة، قال عون: "لا يمكن التقليل من حجم هذا التحدي، فأي مسار تفاوضي أو تنفيذي يحتاج إلى حد أدنى من الإجماع الداخلي لينجح فعليا على الأرض".

وأضاف عون: "في المقابل، ندرك أن نجاح تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار ومعالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة، يتطلب مقاربة تراكمية وحوارا داخليا مستمرا، بعيدا عن المواجهة، بحيث يقتنع الجميع بأن مصلحة لبنان العليا تكمن في دولة قوية بمؤسساتها الشرعية وحدها، لا في بقاء الانقسام حول قرارات الحرب والسلم".

العلاقات اللبنانية السورية
وفيما يتعلق بما يُتداول عن دور أو وساطة سورية في ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، رغم نفي دمشق المتكرر لذلك، أكد عون أن القرار سيادي لبناني ولا يخضع لأي وساطة خارجية.

وقال إن "قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو قرار سيادي لبناني بامتياز، يُتخذ عبر الحوار الداخلي برعاية رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الشرعية، ولا مجال لأي وساطة أو تدخل خارجي فيه، سوريا كان أم غير سوري".

وأضاف عون: "سبق للجانب السوري نفسه أن أكد مرارا، وعلى أعلى المستويات، عدم نيته التدخل عسكريا في الشأن اللبناني، وأن دعمه يقتصر على مساندة مبدأ حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، وهو موقف نرحب به وينسجم مع رؤيتنا لسيادة القرار اللبناني".

وتابع عون: "أما ما يُثار من تصريحات أو تكهنات بشأن دور سوري أوسع، فهي اجتهادات إعلامية لا تعبر عن أي واقع تفاوضي أو موقف رسمي، ونحن حريصون دائما على تصويب أي التباس قد ينشأ بشأن هذا الملف الحساس".

أخبار لبنان

لـ"الأناضول":

تركيا

التعافي

الاقتصادي

"صيغة

الإطار"

LBCI التالي
ملكة جمال لبنان تشارك مع قوى الأمن الداخلي في لقاء توعوي حول السلامة الرقمية والتنمر الإلكتروني
البستاني بعد إجتماع لجنة الإقتصاد: لإيجاد تمويل لحلّ مشكلة النفايات دون فرض ضرائب جديدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-15

الرئيس عون أمام وفد "اللقاء الأرثوذكسي": صيغة الإطار افضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها

LBCI
صحف اليوم
2026-07-28

مصدر رسمي لـ"الجمهورية": التصعيد الإسرائيلي يثير شكوكًا بصدقية التزامها بصيغة الإطار

LBCI
صحف اليوم
2026-07-10

"الأخبار": فريق عون يعتبر أن اتفاق الإطار يحظى بدعم يسمح بالمضي في تنفيذه

LBCI
صحف اليوم
2026-07-05

مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية": ما وقّعه لبنان صيغة إطار تؤسس لمسار سياسي وأمني جديد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الرسوم المرفئية "بكبسة زر"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من Shark Tank إلى الواقع... Zen Baby Spa تبدأ استقبال الزوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ديرٌ لسيدة البشارة في زوطر الغربية... ما قصته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الربط السككي الإقليمي... ولبنان أمام الفرصة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
09:55

مادة في طلاء أظافر "الجيل" تحت الحظر في بريطانيا... إليكم مخاطرها الصحية

LBCI
عالم الطبخ
10:39

نكهات إيطالية بلمسة مميّزة: كرات اللحم والدجاج مع اللينغويني وبستو الكيل على طريقة الشيف حنا طويل

LBCI
اسرار
2026-07-27

أسرار الصحف 28-7-2026

LBCI
أخبار دولية
08:35

ترامب يتوعد بالرد على هجوم إيراني مفاجئ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

العراق بين فك الارتباط مع طهران وسطوتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

بعد هجمات العراق... الصراع الأميركي - الإيراني يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الرسوم المرفئية "بكبسة زر"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من Shark Tank إلى الواقع... Zen Baby Spa تبدأ استقبال الزوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لغة الجسد سبقت الاتفاقيات... ماذا خرج من قمة تركيا والعراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ديرٌ لسيدة البشارة في زوطر الغربية... ما قصته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الربط السككي الإقليمي... ولبنان أمام الفرصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

بعد قمة ترامب ونتنياهو... إسرائيل تتمسك بالبقاء في لبنان وتربط مفاوضات روما بحرية عملها العسكري

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 29-7-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
11:52

رويترز عن مصدرين أمنيين: ناقلات تخزين غاز مصرية في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة

LBCI
حال الطقس
02:06

طقس صيفي اعتيادي... وكتل حارة تشتدّ السبت والأحد

LBCI
أخبار دولية
23:39

ضربات أميركية سعودية على العراق

LBCI
أخبار لبنان
11:18

عون لـ"الأناضول": نعول على تركيا في التعافي الاقتصادي ودعم "صيغة الإطار"

LBCI
خبر عاجل
07:19

الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق طائرة مسيرة باتجاه مركبة في منطقة تلال علي الطاهر داخل "المنطقة الأمنية" في لبنان ولا إصابات في صفوف الجنود

LBCI
آخر الأخبار
11:56

أمبري: هجوم بمسيرة واحدة على الأقل على منشأة تخزين غاز طبيعي مسال عائمة تملكها أميركا وتديرها وترفع علم جزر مارشال في دمياط بمصر

LBCI
خبر عاجل
07:22

‏الجيش الاسرائيلي: هذا خرق فادح لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله

LBCI
أخبار دولية
12:11

أمبري: طائرة مسيرة تصيب ناقلة غاز في ميناء دمياط المصري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More