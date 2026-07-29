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ملكة جمال لبنان تشارك مع قوى الأمن الداخلي في لقاء توعوي حول السلامة الرقمية والتنمر الإلكتروني

أخبار لبنان
2026-07-29 | 11:36
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ملكة جمال لبنان تشارك مع قوى الأمن الداخلي في لقاء توعوي حول السلامة الرقمية والتنمر الإلكتروني
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ملكة جمال لبنان تشارك مع قوى الأمن الداخلي في لقاء توعوي حول السلامة الرقمية والتنمر الإلكتروني

شاركت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب، مع قوى الأمن الداخلي، في لقاء توعوي مع عدد من الطلاب من منطقة زحلة ومحيطها حول السلامة الرقمية، ومخاطر التنمّر الإلكتروني، والدوكسينغ، وانتهاك الخصوصية عبر الإنترنت، في اطار مشروعها لهذا العام.

وخلال اللقاء، شدّد العميد جوزيف مسلّم على أهمية الوعي الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، والاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، داعيًا الشباب إلى الإبلاغ عن أي جرائم أو انتهاكات إلكترونية، كما شدّد على أهمية عدم إرسال صور خاصة تحت أي ظرف.

من جهتها، ركّزت بيرلا حرب على الأثر النفسي للتنمّر الإلكتروني والجرائم الرقمية، لا سيما على النساء، مشيرة إلى أن ضحايا هذه الممارسات لا ينبغي أن يشعروا بالذنب أو يواجهوا معاناتهم بمفردهم، بل عليهم اللجوء إلى الأشخاص والجهات القادرة على تقديم الدعم.

ويُعد هذا المشروع، الذي يتناول مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، القضية الإنسانية التي ستمثل بها بيرلا حرب لبنان خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم، المقررة بين شهري آب وأيلول المقبلين، على أن تواصل حملتها التوعوية نفسها خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون في تشرين الثاني المقبل في بويرتو ريكو.

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