الرئيس عون بحث مع عمران ريزا في الأوضاع وعمل الأمم المتحدة في لبنان

كركي: حماية أموال المضمونين قضية أمن وطني ولا حصانة لأي متورط

كركي: حماية أموال المضمونين قضية أمن وطني ولا حصانة لأي متورط

الأمن العام يعيد تفعيل العمل في مركزي جباع وتبنين الإقليميين اعتبارًا من صباح اليوم