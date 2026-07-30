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الأمن العام يعيد تفعيل العمل في مركزي جباع وتبنين الإقليميين اعتبارًا من صباح اليوم

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل وإستقبال طلبات المواطنين في دائرة امن عام النبطية - مركز جباع الاقليمي و مركز تبنين الإقليمي إعتباراً من 30-7-2026 الساعة الثامنة صباحا.



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