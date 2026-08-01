معايدة من السفارة الأميركية في بيروت للجيش اللبناني في عيده...

كتبت السفارة الأميركية في بيروت على منصة "اكس": "في عيد الجيش اللبناني، نُقدّر تفاني الجيش في حماية سيادة لبنان وأمنه ونأمل أن يواصل بسط سلطة الدولة على أراضيها.



وكما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو:

"هذا هو أملنا، أن يواصل الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية الشرعية ذات السيادة، امتلاك القدرة على السيطرة على المزيد والمزيد من أراضيهما وتأمينها"."