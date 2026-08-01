الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللواء شقير بحث مع وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال في تعزيز الخدمات للبنانيين في الخارج
أخبار لبنان
2026-08-01 | 03:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اللواء شقير بحث مع وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال في تعزيز الخدمات للبنانيين في الخارج
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وفدًا من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فواز، وضمّ مسؤول العلاقات العامة رامز بزي، نائب الرئيس المحامي وسيم كوثراني، والدكتور الياس مونس، والدكتور جاد جابر، وأمينة الصندوق نيفين حداد، ومسؤولة الشؤون الإعلامية مريم بيضون.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن العام والمجلس الاغترابي اللبناني للأعمال، إلى جانب مناقشة عدد من المشاريع والخطط والمقترحات الرامية إلى تطوير الخدمات الإدارية والأمنية، بما يسهم في تعزيز ارتباط لبنان بأبنائه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، وتسهيل معاملاتهم بما يواكب متطلبات العصر.
شقير
وأكد اللواء شقير خلال اللقاء "أهمية الدور الذي تؤديه الجاليات اللبنانية في الخارج"، مشيدًا ب"جهود المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال في تعزيز صورة لبنان وترسيخ الروابط الاقتصادية والاجتماعية مع الوطن الأم". كما شدد على "التزام المديرية العامة للأمن العام بمواصلة تطوير التسهيلات والخدمات الإلكترونية المخصصة للبنانيين في الداخل والخارج، بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، بما يحقق أفضل مستويات الخدمة ويواكب التحول الرقمي".
فواز
من جهته، أعرب فواز وأعضاء الوفد عن تقديرهم للجهود التي يبذلها اللواء شقير في سبيل تسهيل شؤون اللبنانيين، سواء المقيمين أو المنتشرين، مؤكدين دعم المجلس الكامل للمبادرات التي من شأنها تطوير الخدمات وتعزيز التواصل بين الدولة اللبنانية وأبنائها في المهجر.
وفي ختام اللقاء، قدّم فواز، باسم المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال، درعًا تكريمية إلى اللواء شقير، عربون شكر ووفاء، تقديرًا لجهوده الوطنية في النهوض برسالة المديرية، وعرفانًا بمسيرة مشرّفة اتسمت بالكفاءة والإخلاص خدمةً للبنانيين في الوطن والمهجر.
أخبار لبنان
المجلس
الاغترابي
اللبناني
للأعمال
تعزيز
الخدمات
للبنانيين
الخارج
التالي
شيخ العقل اتصل بالعماد هيكل مهنئا: الجيش يواجه عدواناً غاشماً وفكراً توسّعياً وآلةً تدميرية إجرامية
الجيش: تمارين تدريبية في مناطق وطى الجوز – كسروان والعاقورة – جبيل والقاع - بعلبك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-31
اللواء شقير استقبل وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال
أخبار لبنان
2026-07-31
اللواء شقير استقبل وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال
0
أخبار لبنان
2026-07-14
مجلس الأعمال اللبناني–الكويتي يبحث مع السفير الشرجي تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي
أخبار لبنان
2026-07-14
مجلس الأعمال اللبناني–الكويتي يبحث مع السفير الشرجي تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي
0
أخبار لبنان
2026-06-17
وزير الاقتصاد بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ سبل تنمية العلاقات الإقتصادية
أخبار لبنان
2026-06-17
وزير الاقتصاد بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ سبل تنمية العلاقات الإقتصادية
0
أمن وقضاء
2026-07-28
اللواء شقير بحث مع اتحاد بلديات العرقوب في تداعيات العدوان الإسرائيلي على المنطقة الحدودية
أمن وقضاء
2026-07-28
اللواء شقير بحث مع اتحاد بلديات العرقوب في تداعيات العدوان الإسرائيلي على المنطقة الحدودية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:35
"اليونيفيل": ملتزمون بدعم الجهود لبسط سلطة الدولة في الجنوب
أخبار لبنان
04:35
"اليونيفيل": ملتزمون بدعم الجهود لبسط سلطة الدولة في الجنوب
0
أخبار لبنان
04:08
العلامة فضل الله: الجيش دعامة الوطن وعنوان وحدته وقوته
أخبار لبنان
04:08
العلامة فضل الله: الجيش دعامة الوطن وعنوان وحدته وقوته
0
أخبار لبنان
03:58
المديرية العامة لامن الدولة: قوة الوطن في وحدة مؤسساته
أخبار لبنان
03:58
المديرية العامة لامن الدولة: قوة الوطن في وحدة مؤسساته
0
أخبار لبنان
03:19
شيخ العقل اتصل بالعماد هيكل مهنئا: الجيش يواجه عدواناً غاشماً وفكراً توسّعياً وآلةً تدميرية إجرامية
أخبار لبنان
03:19
شيخ العقل اتصل بالعماد هيكل مهنئا: الجيش يواجه عدواناً غاشماً وفكراً توسّعياً وآلةً تدميرية إجرامية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-18
الرئيس عون عرض مع صدي ملف الربط الكهربائي مع قبرص
أخبار لبنان
2026-06-18
الرئيس عون عرض مع صدي ملف الربط الكهربائي مع قبرص
0
أمن وقضاء
2026-06-03
رويترز: لبنان يبدأ تدقيقا في السلامة لطيران الشرق الأوسط وسط شكاوى طيارين
أمن وقضاء
2026-06-03
رويترز: لبنان يبدأ تدقيقا في السلامة لطيران الشرق الأوسط وسط شكاوى طيارين
0
آخر الأخبار
2026-03-21
أكسيوس عن مصدر مطلع: ويتكوف وكوشنر يشاركان في المناقشات بشأن مسار دبلوماسي محتمل مع إيران
آخر الأخبار
2026-03-21
أكسيوس عن مصدر مطلع: ويتكوف وكوشنر يشاركان في المناقشات بشأن مسار دبلوماسي محتمل مع إيران
0
أخبار دولية
2026-03-09
الكرملين: ترامب وبوتين بحثا في مكالمة هاتفية حربي ايران واوكرانيا
أخبار دولية
2026-03-09
الكرملين: ترامب وبوتين بحثا في مكالمة هاتفية حربي ايران واوكرانيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نصبٌ في نيويورك وأدباءُ المهجر... تحرّكٌ لبناني وضّح جذور الحكاية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نصبٌ في نيويورك وأدباءُ المهجر... تحرّكٌ لبناني وضّح جذور الحكاية
0
حال الطقس
13:42
الحرّ الى اشتداد... والحرارة أربعينية بقاعاً
حال الطقس
13:42
الحرّ الى اشتداد... والحرارة أربعينية بقاعاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من المغرب إلى سبتة الإسبانية… تدفّق المهاجرين يفجّر أزمة حدودية ويضع مدريد تحت ضغط أوروبي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من المغرب إلى سبتة الإسبانية… تدفّق المهاجرين يفجّر أزمة حدودية ويضع مدريد تحت ضغط أوروبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفض الانسحاب من غزة "طالما في حوزة حماس قطعة سلاح واحدة"
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفض الانسحاب من غزة "طالما في حوزة حماس قطعة سلاح واحدة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منشآت نفط طرابلس: واقع الحال وآفاق المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منشآت نفط طرابلس: واقع الحال وآفاق المستقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من الترسيم إلى النفوذ: تركيا تتمسك بدورها في شرق المتوسط
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من الترسيم إلى النفوذ: تركيا تتمسك بدورها في شرق المتوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
تفجير إسرائيل الضخم لأنفاق في منطقة الشقيف يكشف معركة لم تنته... وعلي الطاهر في أساسها
تقارير نشرة الاخبار
13:20
تفجير إسرائيل الضخم لأنفاق في منطقة الشقيف يكشف معركة لم تنته... وعلي الطاهر في أساسها
0
أخبار لبنان
13:19
روبيو: لا يزال هناك الكثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
13:19
روبيو: لا يزال هناك الكثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
07:27
الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"
فنّ
07:27
الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"
2
أخبار لبنان
05:04
وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة
أخبار لبنان
05:04
وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة
3
أخبار لبنان
09:48
مدعي عام التمييز يوقف رياض سلامة
أخبار لبنان
09:48
مدعي عام التمييز يوقف رياض سلامة
4
أخبار لبنان
02:19
موجة حرّ تضرب لبنان... والحرارة تلامس الـ40 درجة في البقاع
أخبار لبنان
02:19
موجة حرّ تضرب لبنان... والحرارة تلامس الـ40 درجة في البقاع
5
أخبار لبنان
13:26
وضع أكاليل من الزهر على النصب التذكارية وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين بمناسبة عيد الجيش
أخبار لبنان
13:26
وضع أكاليل من الزهر على النصب التذكارية وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين بمناسبة عيد الجيش
6
أمن وقضاء
13:51
الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في طرابلس ومواد تبغية مهرّبة في زحلة
أمن وقضاء
13:51
الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في طرابلس ومواد تبغية مهرّبة في زحلة
7
أمن وقضاء
00:39
الجيش في عيده الـ81: "والوطن للوطن" (فيديو)
أمن وقضاء
00:39
الجيش في عيده الـ81: "والوطن للوطن" (فيديو)
8
أخبار لبنان
09:08
"حزب الله" يعلن وقوفه إلى جانب العراق وشعبه: العدوان يستوجب موقفًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا عاجلًا وحازمًا
أخبار لبنان
09:08
"حزب الله" يعلن وقوفه إلى جانب العراق وشعبه: العدوان يستوجب موقفًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا عاجلًا وحازمًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More