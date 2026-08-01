اللواء شقير بحث مع وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال في تعزيز الخدمات للبنانيين في الخارج

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وفدًا من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فواز، وضمّ مسؤول العلاقات العامة رامز بزي، نائب الرئيس المحامي وسيم كوثراني، والدكتور الياس مونس، والدكتور جاد جابر، وأمينة الصندوق نيفين حداد، ومسؤولة الشؤون الإعلامية مريم بيضون.







وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن العام والمجلس الاغترابي اللبناني للأعمال، إلى جانب مناقشة عدد من المشاريع والخطط والمقترحات الرامية إلى تطوير الخدمات الإدارية والأمنية، بما يسهم في تعزيز ارتباط لبنان بأبنائه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، وتسهيل معاملاتهم بما يواكب متطلبات العصر.







شقير







وأكد اللواء شقير خلال اللقاء "أهمية الدور الذي تؤديه الجاليات اللبنانية في الخارج"، مشيدًا ب"جهود المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال في تعزيز صورة لبنان وترسيخ الروابط الاقتصادية والاجتماعية مع الوطن الأم". كما شدد على "التزام المديرية العامة للأمن العام بمواصلة تطوير التسهيلات والخدمات الإلكترونية المخصصة للبنانيين في الداخل والخارج، بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، بما يحقق أفضل مستويات الخدمة ويواكب التحول الرقمي".







فواز







من جهته، أعرب فواز وأعضاء الوفد عن تقديرهم للجهود التي يبذلها اللواء شقير في سبيل تسهيل شؤون اللبنانيين، سواء المقيمين أو المنتشرين، مؤكدين دعم المجلس الكامل للمبادرات التي من شأنها تطوير الخدمات وتعزيز التواصل بين الدولة اللبنانية وأبنائها في المهجر.







وفي ختام اللقاء، قدّم فواز، باسم المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال، درعًا تكريمية إلى اللواء شقير، عربون شكر ووفاء، تقديرًا لجهوده الوطنية في النهوض برسالة المديرية، وعرفانًا بمسيرة مشرّفة اتسمت بالكفاءة والإخلاص خدمةً للبنانيين في الوطن والمهجر.

