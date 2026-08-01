وزير الدفاع زار قائد الجيش وأشاد بجهود المؤسسة العسكرية وتضحيات عناصرها

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، الذي قدّم التهاني لمناسبة عيد الجيش.



وأشاد منسى بجهود المؤسسة العسكرية وتضحيات عناصرها في سبيل الوطن.