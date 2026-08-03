الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجلس الأعمال اللبناني – السوري يتابع نتائج زيارة دمشق ويحدد خطوات لتعزيز الشراكة الاقتصادية

أخبار لبنان
2026-08-03 | 09:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجلس الأعمال اللبناني – السوري يتابع نتائج زيارة دمشق ويحدد خطوات لتعزيز الشراكة الاقتصادية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مجلس الأعمال اللبناني – السوري يتابع نتائج زيارة دمشق ويحدد خطوات لتعزيز الشراكة الاقتصادية

عقد مجلس الأعمال اللبناني – السوري اجتماعًا موسعًا، برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس المجلس خليل العرب، جرى في خلاله عرض نتائج زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى سوريا يومي 14 و15 تموز الماضي، ووضع أعضاء المجلس في أجواء اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين السوريين، والفرص الاستثمارية التي تم بحثها.

شقير

في مستهل الاجتماع، أشاد شقير بالزيارة ونتائجها، معتبراً أنها شكّلت محطة مهمة على مختلف المستويات، وأسست لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشار شقير إلى أن الاجتماعات مع المسؤولين السوريين أظهرت وجود فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن الجهود خلال المرحلة المقبلة ستتركز على ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ.

وشدد شقير على أهمية أن تبادر السلطة اللبنانية إلى تشكيل لجنة رسمية تكون مهمتها متابعة الاتفاقيات والملفات المشتركة مع الجانب السوري، بما يضمن إنجازها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

العرب

من جهته، عرض رئيس المجلس خليل العرب أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، والتي تشمل قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة، والتجارة، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، وغيرها، استنادًا إلى المعطيات التي قدمها المسؤولون السوريون خلال لقاءاتهم مع الوفد اللبناني.

كما استعرض قانون الاستثمار السوري والحوافز التي يوفرها للمستثمرين، إضافة إلى أبرز الجوانب القانونية المتعلقة باستثمارات الأجانب في سوريا، مؤكداً أن المجلس سيتابع كل الملفات التي طرحت، وسيضع أعضاء المجلس ومجتمع الأعمال في لبنان بكل التفاصيل.

نقاش

وأعقب ذلك نقاش موسع بين أعضاء المجلس، جرى خلاله التشديد على ضرورة إزالة المعوقات الإدارية والفنية التي تعرقل حركة التجارة والاستثمار بين لبنان وسوريا، ولا سيما عبر تسهيل انتقال رجال الأعمال والمواطنين والبضائع، وتبسيط إجراءات الدخول، وتسهيل إصدار التأشيرات أو التصاريح على المعابر الحدودية، وتحسين حركة الترانزيت، ومعالجة الملفات التجارية والجمركية العالقة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إطلاق مجموعة من الخطوات العملية التي سيباشر المجلس بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بهدف إعطاء زخم جديد للعلاقات الاقتصادية اللبنانية – السورية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

أخبار لبنان

الأعمال

اللبناني

السوري

يتابع

نتائج

زيارة

ويحدد

خطوات

لتعزيز

الشراكة

الاقتصادية

LBCI التالي
البستاني في ذكرى 4 آب: أقل ما يستحقه شهداء وضحايا انفجار المرفأ هي الحقيقة والعدالة
الجيش يوقف 20 شخصًا ويضبط أسلحة وذخائر حربية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-09

البساط يختتم زيارته إلى سوريا ويؤكد تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري وتشكيل مجلس أعمال لبناني–سوري

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-13

الرئيس سلام تابع مع القائم بأعمال السفارة السورية نتائج زيارته دمشق

LBCI
أخبار دولية
2026-07-17

العرب يشيد بنتائج الزيارة الى دمشق: اتفاق التعاون يكرس دور المجلس اللبناني السوري في تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-20

الحكومة تناقش تعزيز التغذية الكهربائية وتتابع نتائج زيارتي تركيا وسوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:06

مياه بيروت: وقف التغذية بالمياه عن خط نهر إبراهيم - مدينة جبيل الأربعاء والخميس

LBCI
أخبار لبنان
12:05

تجمع صيادي لبنان رفض مشروع قانون الصيد واشترط ضوابط بيئية صارمة للاستزراع السمكي

LBCI
أخبار لبنان
12:00

وزير الثقافة استقبل ماغرو مودعا وعرضا المستجدات في لبنان والمنطقة

LBCI
أخبار لبنان
11:58

الجمارك تداهم محالًا وتضبط عطورًا وساعات وحقائب مزورة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-07-22

ترامب: سنهاجم جسرا أو محطة طاقة لإيران مقابل كل سفينة تستهدفها

LBCI
منوعات
2026-04-27

فيديو يوثّق لحظة مرعبة... تمساح ضخم يتسلل إلى فندق فاخر في زيمبابوي: إليكم ما حصل!

LBCI
اسرار
2026-06-10

أسرار الصحف 11-6-2026

LBCI
رياضة
2026-07-29

ريال مدريد يتحرّك رسميّاً لضم رودري... والمفاوضات تبدأ مع مانشستر سيتي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
11:43

كفتة بالدجاج مع البطاطا والأرز... طريقة سهلة وجديدة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:15

رئيس بلدية زوطر الغربية: سلام أكد الوقوف إلى جانب البلدة في مرحلة إعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
08:06

مؤتمر لمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... وتشديد على أهمية التوعية

LBCI
أخبار لبنان
08:05

إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026

LBCI
أخبار لبنان
06:52

سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية تمثل أولوية وطنية والدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي

LBCI
أخبار لبنان
06:47

رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق

LBCI
أخبار لبنان
05:10

مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي

LBCI
أخبار لبنان
05:04

علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت

LBCI
أخبار دولية
03:45

وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:05

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
07:31

تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار المرفأ

LBCI
حال الطقس
01:27

الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
03:53

عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها

LBCI
أخبار دولية
23:50

زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر

LBCI
أخبار لبنان
06:47

رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق

LBCI
أمن وقضاء
15:38

قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط

LBCI
اسرار
00:06

أسرار الصحف 3-8-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More