قائد الجيش استقبل قائد العمليات المشتركة الإيطالية... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة قائد العمليات المشتركة الإيطالية الفريق Giovanni Maria Iannucci على رأس وفد، بحضور السفير الإيطالي لدى لبنان Fabrizio Marcelli.



وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الراهنة وسبل دعم الجيش في ظل التحديات التي يواجهها، إضافة إلى الخيارات المتوافرة لمرحلة ما بعد اليونيفيل.