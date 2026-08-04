الجميّل في وقفة وفاء لضحايا المرفأ: العدالة تأخذ مجراها وكلنا ثقة بالمسار المؤتمن عليه وزير العدل والقضاة الشرفاء

لمناسبة الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت، نظّم حزب الكتائب اللبنانية وقفة وفاء للضحايا وتجديد للمطالبة بالحقيقة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب.



وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: "ما عشناه ككتائبيين عاشه اللبنانيون ودفعوا ثمن الاهتراء والإجرام والإهمال واللادولة والفلتان، مؤكدًا أن العدالة تأخذ مسارها وكلنا ثقة بالمسار المؤتمن عليه وزير العدل والقضاة الشرفاء".



وأضاف: "سنعمل ليل نهار كي يكون من سقط دفاعًا عن لبنان فداء أجيال جديدة مستقرة وكي نعيش أحرارًا آمنين مستقرين، معتبرًا ان الوقت حان لأن يعود لبنان الدولة القوية المحترمة والمنزهة من الإرهاب والزعرنة والعملاء والاديولوجيات المدمرة".



وتابع الجميّل: "وعدنا أن تكون الذكرى حافزًا لعدم الخوف ومن قدّموا حياتهم لسنا أفضل منهم وسنقدّم كل شيء ليعيش اللبنانيون في البلد الذي يستحقونه، موجهًا التحية الى أهالي الشهداء وإلى "نازو"، مشيرًا إلى أننا سنضع اكليلا وستبقى رمزًا للحزب والمقاومة ومثالا يقتدى به ونعدك اننا على الامانة باقون."



هذا وكانت مواقف وشهادات لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تبعها وضع أكاليل على النصب التذكاري للأمين العام الراحل نزار نجاريان من قبل رئيس الكتائب وعائلة نجاريان.



كما وضعت أكاليل من الغار باسم حزب الكتائب وفاء للرفاق جو عقيقي وجو اندون وانطوان برمكي ونزار نجاريان.