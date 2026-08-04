في الذكرى السادسة لانفجار 4 آب.. تأكيد رسمي على العدالة والإصلاح خلال مراسم في مرفأ بيروت

أحيت إدارة واستثمار مرفأ بيروت الذكرى السادسة لشهداء المرفأ الذين قضوا في انفجار الرابع من آب 2020، خلال مراسم أقيمت في حرم المرفأ بحضور وزيرَي الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ مروان النفّي، وممثلين عن إدارة الجمارك والأجهزة الأمنية والنقابات والعائلة المرفئية وذوي الضحايا.



واستُهلت المراسم بدقيقة صمت عن أرواح الشهداء، تلتها كلمات شددت على ضرورة إحقاق العدالة، ومحاسبة المسؤولين، وتعزيز معايير السلامة لمنع تكرار الكارثة.



وأكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن الرابع من آب سيبقى جرحًا مفتوحًا في ذاكرة اللبنانيين، مستذكرًا ضحايا الانفجار من العاملين في المرفأ وإهراءات القمح وفوج إطفاء بيروت والقطاع الطبي وسائر الضحايا، بمن فيهم العمال الأجانب الذين قضوا أثناء تأدية أعمالهم.



وقال إن أفضل وفاء للشهداء يكون ببناء دولة تحترم حياة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتضع سلامة الإنسان فوق كل اعتبار، وتؤمن المحاسبة والعدالة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المأساة.



من جهته، شدد وزير الأشغال فايز رسامني على أن العدالة واستكمال التحقيق مطلبان أساسيان، إلا أن منع تكرار الكارثة يتطلب معالجة الأسباب الجذرية، وفي مقدمتها سوء الإدارة والإهمال وتحديث القوانين الناظمة للمرافق العامة.



وأشار إلى أن ما لمسه منذ توليه الوزارة يؤكد وجود خلل إداري كبير، لافتًا إلى أن تعدد الجهات المشرفة على المرفأ وتداخل الصلاحيات يعيقان تحديد المسؤوليات، ما يستوجب إصلاحًا مؤسساتيًا شاملًا. كما أكد أن الحكومة اتخذت إجراءات لتعزيز أمن مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، وأنها تعتمد الكفاءة والاستحقاق في التعيينات بعيدًا عن أي تدخلات أو اعتبارات طائفية.



وأضاف أن الوزارة، بالتعاون مع الحكومة، تعمل على تحديث التشريعات بما يتيح إدارة أكثر شفافية وفعالية، مؤكدًا أن حماية المواطنين ستبقى أولوية، وأن كل قرار يعزز السلامة العامة سيُتخذ مهما كانت التحديات.



بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي أن ذكرى الرابع من آب شكّلت منذ تسلمه مسؤولياته حافزًا للعمل على إعادة بناء المرفأ واستعادة دوره، وفاءً للعاملين الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم.



وقال إن أفضل تكريم للشهداء يتمثل في إعادة النهوض بالمرفأ وتعزيز دوره كمرفق حيوي، مشددًا على أن الإدارة ستواصل العمل لاستعادة مكانته وترسيخ أعلى معايير السلامة، وفاءً لذكرى الضحايا ودعمًا لمسيرة التعافي.



واختُتمت المراسم بوضع أكاليل الزهر على النصب التذكاري لشهداء المرفأ باسم وزيرَي الاقتصاد والأشغال، وإدارة واستثمار مرفأ بيروت، وإدارة الجمارك، والعائلة المرفئية.