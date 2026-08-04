الخارجية الفرنسية في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: التحقيق يجب أن يستمر وينبغي إجراء محاكمات مستقلة ونزيهة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنه "بعد ست سنوات على الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت، تنحني فرنسا إجلالًا لأرواح الضحايا، ولا تنسى جميع العائلات التي فقدت أحباءها في هذه المأساة".



وقال: "يجب أن يستمر التحقيق القضائي من دون أي عوائق. كما ينبغي أن تُجرى محاكمات مستقلة ونزيهة لتحديد المسؤوليات، وألا يفلت أي مسؤول من المساءلة".



وجدّد تأكيد فرنسا دعمها الثابت للشعب اللبناني.