مرقص استقبل وفدًا من الهيئة الإدارية لفعاليات المجتمع المدني في بيروت وبحث معه في سبل التعاون

استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة وفدًا من الهيئة الإدارية لفعاليات المجتمع المدني في مدينة بيروت، في زيارة عرض خلالها الوفد النشاطات والمشاريع التي تنفذها الهيئة، إضافة إلى التقديمات والمساعدات التي توفرها لأبناء المدينة، والبحث في سبل التعاون مع وزارة الإعلام خلال المرحلة المقبلة.



وتم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم جولة ميدانية الأسبوع المقبل في" إذاعة لبنان" للاطلاع على حاجاتها، تمهيدًا لتقديم مساهمات تدعم جانبًا من ورشة التطوير التي تشهدها الإذاعة بإشراف وزير الإعلام.