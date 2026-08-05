الرابطة المارونية تتسلم مساعدات انسانية لتوزيعها على القرى المسيحية الحدودية

تسلمت الرابطة المارونية برئاسة رئيسها المهندس مارون الحلو في مقرها في بيروت وحضور رئيسة لجنة الصحة والبيئة الدكتورة كورين ابي نادر ومقرر لجنة المناطق المحامي يوسف العمار، مساعدات إنسانية أيطالية مقدمة من قبل شباب وشابات إيطاليا. وقد أرسلت إلى لبنان بتاريخ 26 تموز بالتنسيق مع القوة الإيطالية في اليونيفيل.وتضمنت الهبة مساعدات إغاثية تسلمتها مؤسسة COSMO مركز الرصد الاستراتيجي الشرقي في روما وبدورها سلمتها إلى الرابطة المارونية عبر منظمة PULSE OF TOMORROW في لبنان وذلك لتوزيعها على بلدتي رميش وعين إبل الجنوبيتين.وأشارت الرابطة إلى أن "هذه الخطوة تعكس روح التضامن والمسؤولية تجاه أهلنا الذين تحملوا أعباء الحرب، وتؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية في دعم المواطنين وتعزيز صمودهم في أرضهم، وتبعث برسالة أمل بأن الجنوب سيبقى عنواناً للثبات والحياة".وقد توجّه رئيس الرابطة المارونية بالشكر لكل من ساهم في إطلاق هذه المبادرة التي" تأتي استكمالاً لمبادرات انسانية سبق للرابطة أن قامت بها مع مؤسسات كنسية لدعم الوجود المسيحي في الجنوب ومواجهة التحديات".كما شكرت الدكتورة ابي نادر مركز الدارسات "Cosmo" وجمعية "نبض الغد" Pulse for tomorrow"على تسهيل إيصال هذه المساعدات الإنسانية الضرورية بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل".وقالت: "إلى شباب إيطاليا، نشكركم على تعاطفكم وكرمكم ونعدكم بأن مساهمتكم ستصل إلى مستحقيها وستُحدث فارقًا ملموسًا".