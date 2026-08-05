الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المفتي قبلان: مهما اختلفنا فلن تكون أي عاصمة في العالم أشد حرصاً على لبنان من أهله ومصالح مكوناته

أخبار لبنان
2026-08-05 | 06:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المفتي قبلان: مهما اختلفنا فلن تكون أي عاصمة في العالم أشد حرصاً على لبنان من أهله ومصالح مكوناته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
المفتي قبلان: مهما اختلفنا فلن تكون أي عاصمة في العالم أشد حرصاً على لبنان من أهله ومصالح مكوناته

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا قال فيه: "لأنّ القضية تتعلق بنا كلبنانيين، ولأنّ منطق القوى الخارجية يعيش على ابتلاع الدول وثرواتها وسيادتها وسط منطقة تعيش أخطر مراحل التحولات الإقليمية الدولية أقول للسلطة الحالية: مهما اختلفنا فلن تكون أي عاصمة بالعالم أشد حرصاً على لبنان من أهله ومصالح مكوناته، وهذا يفترض تأكيد وحدتنا الوطنية وفق الصيغة التوافقية للبنان".

وأشار إلى أن "تاريخ هذا البلد واضح بأن من يتفرد ينتحر، والسلطة السياسية التي تتقارب من الخارج على حساب شعبها ومصالح سيادتها لن تستطيع أن تحكم، وهذه ثابتة تاريخية بواقع هذا البلد وطبيعة توازناته الجذرية، وفكرة تطويب لبنان للخارج صاعق بحجم قنبلة نووية لا تبقي ولا تذر، والثابت بالضرورة التاريخية والحالية أنه لا فعالية للدولة بما هي صيغة وفاق وطني دون تعاون وتضامن وتطابق وثيق بين المؤسسات الوطنية، ووجود الرئيس نبيه بري فرصة تاريخية أكبر من لبنان والمنطقة، والرئيس عون وسلام مطالبان بالتنسيق والتوافق الوطني الكامل مع الرئيس نبيه بري، وبلا الرئيس بري لا لبنان ولا استقرار ولا مخارج وطنية، وأمثال الرئيس نبيه بري نوادر بكل المنطقة وهذه فرصة وطنية لا تُعوّض".

ورأى أن "من يحرق هذه الورقة يحرق لبنان، واللحظة لإنقاذ مسارات لبنان، ولا إنقاذ دون تعاون وتضامن يطال الأولويات الكبرى وشكل إدارة الخلافات الرئيسية، والوقت والمخاطر لا يسمحان بلعبة تجريب وتطويب وخلوات معتمة، خاصة أنّ واشنطن وتل أبيب تتعاملان مع لبنان على طريقة الأنبوب المشحون بالسم ولا ترى فيه إلا ما يخدم مصالحها الأمنية والسياسية، لدرجة أنّ السفير ميشال عيسى أجهض نتائج جولة روما قبل أن تنعقد وبطريقة مذلة للسلطة الحالية".

ولفت المفتي قبلان الى "ان باب الحل الداخلي يمر بالإنقاذ السياسي، ودون هذا الخيار تنتهي وظيفة الدولة كسلطة وطنية ومشروع تمثيلي، ولبنان ثوابت وطنية لا تقبل الإلتزامات الجانبية، والعقيدة الوطنية بنية هذه الثوابت، والجيش اللبناني دور ووظيفة ودفاع وطني، ونحر الدور الوطني للجيش اللبناني ينحر لبنان ويضرب صميم الصيغة التأسيسية للبلد"، وقال :" الضرورة الوطنية بكل ظروفها تفترض تأمين إمكانات التضامن السيادي وما يلزم بمجال القدرة الوطنية لأن المخاطر التي تهدد لبنان وجودية وطويلة وهائلة ومنذ عقود، وهذا يضع المقاومة والجيش والأفكار الوطنية السيادية بقلب مشروع مجرد يعيد تصميم مفاتيح استراتيجية الأمن والدفاع الوطني العابر للطوائف بسعة المخاطر الإقليمية الدولية الهائلة، وهذا الأمر بمثابة رأس الضرورات الوطنية على الإطلاق، وتركه لصالح واشنطن ومسرحية المفاوضات الحالية بمثابة سُمّ زعاف يتم صبّه بعروق لبنان. ولأنّ لبنان بتركيبته السياسية معقد بشدة، المطلوب من السلطة اعتماد سياسة جمع وطني تخدم مصالح لبنان سيما الجنوب اللبناني الذي ما زال يدفع ثمن الدفاع السيادي عن لبنان منذ العام 1948، ودون ذلك لن يكون بمقدور السلطة الحالية تمرير التزاماتها التي تتعارض مع المصالح الوطنية".

وختم متوجها للسلطة الحالية بالقول: "دون جنوب لبنان وشعبه ستظل السلطة ضعيفة وهشة وبلا وزن وتمثيل ولن تكون لها أي مصداقية وطنية، بدليل أنّ السلطة الحالية اليوم تفاوض فيما إسرائيل تفجّر وسط إذلال مقصود يطال بنية لبنان السياسي وقدرته التفاوضية، والحل بطاولة وحدة وطنية وأولويات سيادية وصيغة تشغيل ميثاقي للدولة ومؤسساتها، ودون ذلك لا سلطة ولا تمثيل وطني ولا قدرة على إنقاذ لبنان".

أخبار لبنان

قبلان:

اختلفنا

عاصمة

العالم

حرصاً

لبنان

ومصالح

مكوناته

LBCI التالي
جولة ميدانية جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال لتأهيل البنى التحتية
الرابطة المارونية تتسلم مساعدات انسانية لتوزيعها على القرى المسيحية الحدودية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-19

المفتي قبلان: لا للتفريط بالمصالح السيادية وحذارِ من ضرب الوحدة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-03

المفتي قبلان: "إتفاق الإطار" سقوط وطني تاريخي ولن يمر مهما كان الثمن

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-08

المفتي قبلان: أي خسارة للتوافق الوطني هو ربح مطلق لنتنياهو وخسارة مطلقة للبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-04

المفتي قبلان: حذار من زجّ الجيش اللبناني بلعبة صهينة لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:05

جابر تابع أوضاع كازينو لبنان وخطة تطوير أدائه

LBCI
أخبار لبنان
08:58

الجيش اللبنانيّ: تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
08:40

انذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في قرية المنصوري

LBCI
أخبار لبنان
08:29

سلام عرض وأزعور للتطورات الإقتصادية في المنطقة وتداعيات الحرب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:03

الوكالة الوطنية للاعلام: الغارتان اللتان استهدفتا منطقة مشاع المنصوري ومحيط بلدة مجدل زون جنوب مدينة صور جاءتا عقب إصابة عدد من جنود الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة في منطقة مجدل زون

LBCI
آخر الأخبار
07:04

الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الإسرائيلي ينفّذ غارات وهمية فوق الجنوب ويلقي بالونات حرارية

LBCI
آخر الأخبار
07:48

وزير الخارجية الايطاليّ: ناقشنا الوضع في لبنان وآمل بأن تُسفر المفاوضات الجارية في روما عن نتائج ملموسة لترسيخ وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق شامل

LBCI
آخر الأخبار
08:01

الوكالة الوطنية: حرائق في أحراج حولا ومنازلها بعد إضرام الجيش الإسرائيليّ النيران في المنطقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:09

تعاون أمني لبناني-سوري موسّع لمكافحة الإرهاب وضبط الحدود... إليكم ما قاله وزير الداخلية للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

الـLBCI واكبت جولة وزيرَي الأشغال والدفاع جنوبًا... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

رئيس الجمهورية يتابع جولة المفاوضات مع الفريق المفاوض في روما... هذه المعلومات من بعبدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بيومها الثاني... هذه الأجواء من روما

LBCI
أمن وقضاء
06:27

مجلس المطارنة الموارنة شجب مواصلة اسرائيل إلحاق الأذى المتعمد جنوبا وطالب بالإسراع في إصدار القرار الظني في جريمة المرفأ

LBCI
آخر الأخبار
06:26

غارة إسرائيلية عنيفة على منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدلزون تزامنت مع تنفيذ عملية تفجير كبيرة في المنطقة وقد سمع دوي الانفجارات في مدينة صور ومحيطها

LBCI
أخبار دولية
06:25

الحوثيون: استهدفنا ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر

LBCI
أمن وقضاء
06:18

جولة ميدانية جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال لتأهيل البنى التحتية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:33

وزيرا الأشغال والدفاع يتفقدان قعقعية الجسر وزوطر الغربية... إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:31

تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟

LBCI
أمن وقضاء
02:52

كمائن لشعبة المعلومات تُسفر عن توقيف 6 مروّجين وضبط كميات من المخدّرات

LBCI
أخبار لبنان
08:40

انذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في قرية المنصوري

LBCI
أخبار لبنان
13:19

الخارجية الأميركية بشأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية: ملتزمون بدعم الحكومتين في المضي قدما بهذه العملية

LBCI
أمن وقضاء
15:20

تدابير سير لمدة 4 أيام بسبب تعبيد المسلك الشرقي من الطريق البحري في صيدا

LBCI
حال الطقس
02:13

الكتل الحارة تنكفئ كلياً الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
14:08

علي عمار: كان حريًا برئيس الحكومة أن يتلقى بمسؤولية الدعوة الصادقة إلى الحوار

LBCI
أخبار دولية
00:28

ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "قريبا جدا" وإلا ستتعرض إيران لـ"ضربة قوية للغاية"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More