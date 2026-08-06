سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان تزامنًا مع استمرار مفاوضات روما

شنّت اسرائيل سلسلة غارات ليلا على بلدتين في جنوب لبنان، أحداهما شملها إنذار إخلاء للسكان، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل جنديين، في تصعيد يتزامن مع عقد البلدين جولة مفاوضات في روما.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان "صعّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته" على منطقة صور، عبر شنّه منذ ليل الأربعاء "سلسلة غارات وقصف مدفعي".

وأفادت عن تنفيذ "الطيران المسيّر الإسرائيلي ثلاث غارات" على حي في بلدة البرج الشمالي، "أعقبها الطيران الحربي بغارة رابعة على الموقع نفسه"، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح.

وشنّ الطيران الإسرائيلي، وفق الوكالة، "ثلاث غارات على بلدة المنصوري ومحيطها"، تزامنا مع "قصف مدفعي ورمايات بالدبابات" باتجاه البلدة التي أنذر الجيش الإسرائيلي الثلاثاء سكانها بإخلائها.

وأعلن الجيش الإسرائيليّ الثلاثاء شنّ ضربات "دقيقة" على جنوب لبنان، ردا على ما وصفه بأنه "انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار" من قبل حزب الله.

وقتل شخص وأصيب 12 آخرون الأربعاء، وفق وزارة الصحة، في غارة اسرائيلية استهدفت مصلّى داخل جبانة في بلدة تبنين في جنوب لبنان.

وسبق التصعيد إعلان الجيش الإسرائيليّ الخميس مقتل جنديين في جنوب لبنان.

ولم يصدر أي تعليق من حزب الله بعد.