رئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة للـLBCI: الهيئة بحاجة الى تمويل... ونعمل على تخفيف النفايات

أكد رئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله أنه يمكن القول اليوم إنه أصبح هناك مرجعية لقطاع النفايات في لبنان وهي الهيئة، لافتًا إلى أن البلديات، إذا كان لديها مشروع، تستطيع القول إنها تريد المساعدة فيه.



وأوضح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" للـLBCI، أن الهيئة تحضر دفاتر الشروط وتقوم بالمناقصات وتنفذ المشاريع وتدفع للمتعهدين الذين يربحون بالمناقصات.



وأشار رزق الله الى أن الهيئة بحاجة الى تمويل لتتمكن من القيام بدورها. وقال: "دورنا اليوم محصور بالمشاريع المركزية أي طرابلس، بيروت، جبل لبنان وصيدا".

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله أن النفايات تُنتج كل يوم، مشيرا الى جود مشاكل في كل مكان، في طرابلس وصيدا وفي بيروت وجبل لبنان.



وقال: "ما نعمل عليه هو تخفيف النفايات"، مضيفًا: "إذا أردنا الاستمرار بالطمر، فحتى لو وجدنا أرضًا، سنملؤها بسرعة".