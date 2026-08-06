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"اليونيفيل": تسجيل 113 مقذوفًا إسرائيليًا أمس وهو أعلى عدد منذ 21 حزيران

قالت "اليونيفيل" في بيان:"يواصل حفظة السلام رصد الانتهاكات اليومية للأجواء اللبنانية والأنشطة العسكرية على الأرض. وقد سجّلت اليونيفيل يوم أمس إطلاق 113 مقذوفاً من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ 21 حزيران".

