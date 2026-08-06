الوزير سلامة عرض والسفير الصيني الأوضاع العامة وتعزيز التبادل الثقافي

استقبل وزير الثقافة غسان سلامة اليوم في مكتبه، في المكتبة الوطنية - الصنائع، السفير الصيني في لبنان تشن تشواندنغ مع وفد من اركان السفارة حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها.



وقال السفير الصيني:"كالعادة كان لقاء جيدًا ومثمرا مع معالي الوزير سلامة ناقشنا خلاله سبل تعزيز وتمتين التبادل الثقافي بين بلدينا اذا ان لكليهما حضارته المتميزة والعريقة ويتشاركان القيم ذاتها لاسيما الاحترام المتبادل وحب التعلم .



كما تطرقنا خلال اللقاء الى مواضيع محددة بما في ذلك المعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسرفتوار هذا المشروع الذي يتم إنجازه بفضل هبة قدمتها الحكومة الصينية والذي يعتبر معلمًا ثقافيا للبنان".