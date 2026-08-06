الوزير الحجار عرض مع زواره للمستجدات والأوضاع الأمينة

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جهاد الصمد، وجرى عرض لآخر المستجدات في البلاد، إضافة إلى الأوضاع الأمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.كما استقبل مفتي صور الشيخ مدرار حبال، وتناول اللقاء أوضاع منطقة صور وشؤون أهلها.والتقى الوزير الحجار ايضا رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف، الذي أطلعه على أوضاع المحاكم وسير العمل فيها.ومن الزوار: رئيس الحزب لاسوري القومي الإجتماعي النائب السابق أسعد حردان.