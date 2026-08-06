استقبالات العماد قائد الجيش

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة قائد القوة المشتركة الألمانية اللواء Alexander Sollfrank على رأس وفد. خلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الراهنة، إضافة إلى دور ألمانيا في القوة البحرية في مرحلة ما بعد اليونيفيل.



وقد أعرب العماد هيكل عن تقديره للدعم الذي يقدّمه الجيش الألماني، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الجيشَين.