الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كنعان بعد جلسة لجنة المال: أقررنا حقوق موظفي "أوجيرو" وطلبنا تفاصيل إنفاق أموال شبكة الأمان الاجتماعي والكلفة المالية لتصحيح رواتب اللبنانية
أخبار لبنان
2026-08-06 | 10:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كنعان بعد جلسة لجنة المال: أقررنا حقوق موظفي "أوجيرو" وطلبنا تفاصيل إنفاق أموال شبكة الأمان الاجتماعي والكلفة المالية لتصحيح رواتب اللبنانية
أقرت لجنة المال والموازنة مشروع فتح الاعتماد الإضافي بموازنة ٢٠٢٦ لصالح هيئة "أوجيرو" لسداد حقوق موظفين لجهة فروقات رواتب متوجبة منذ العام ٢٠٢٤.
وأشار كنعان الى "طلب اللجنة إيضاحات من وزارة الشؤون حول تفاصيل المبالغ المرصودة لمشروع اتفاقية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وكيفية انفاقها وتوزيعها على المحافظات وما سيذهب منها لذوي الدخل المحدود وما سينفق كنفقات تشغيلية لتتخذ الهيئة العامة القرار المناسب".
أما بالنسبة الى اقتراح قانون تصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية الناجحين في المباراة المحصورة، فطلبت الكلفة المالية لهذا الاقتراح.
وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان، وحضور وزراء: المال ياسين جابر والشؤون الاجتماعية حنين السيد والاتصالات شارل الحاج، والنواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، جهاد الصمد، بلال عبد الله، سليم عون، إيهاب مطر، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، ابراهيم الموسوي، حيدر ناصر، سيزار أبي خليل، ياسين ياسين، أيوب حميد، أمين شري، غادة أيوب، ملحم خلف، قاسم هاشم، غازي زعيتر ومحمد خواجة.
كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، مدير عام "أوجيرو" أحمد عويدات، مديرة مشروع "أمان" في رئاسة مجلس الوزراء ماري لويس أبو جودة، مديرة مشروع "أمان" في وزارة الشؤون الاجتماعية ماري غيه.
أخبار لبنان
المال:
أقررنا
موظفي
"أوجيرو"
وطلبنا
تفاصيل
إنفاق
أموال
الأمان
الاجتماعي
والكلفة
المالية
لتصحيح
رواتب
اللبنانية
التالي
جابر استقبل جهاد الصمد: توزيع حصص البلديات من إيرادات الهاتف الثابت قريباً وفتح محتسبية مالية في الضنية لتسهيل معاملات المواطنين
استقبالات العماد قائد الجيش
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-07-30
كنعان بعد جلسة لجنة المال: أنجزنا قانون إصلاح المصارف وحرصنا على ضمان حقوق المودعين
اقتصاد
2026-07-30
كنعان بعد جلسة لجنة المال: أنجزنا قانون إصلاح المصارف وحرصنا على ضمان حقوق المودعين
0
أخبار لبنان
2026-05-14
كنعان بعد جلسة لجنة المال: أقررنا الإعفاء من غرامات التأخير للضمان الاجتماعي ودرسنا تأمين مصادر تمويل لمؤسسة الاسكان
أخبار لبنان
2026-05-14
كنعان بعد جلسة لجنة المال: أقررنا الإعفاء من غرامات التأخير للضمان الاجتماعي ودرسنا تأمين مصادر تمويل لمؤسسة الاسكان
0
أخبار لبنان
2026-07-08
كنعان بعد جلسة لجنة المال: أنهينا النقاش العام بقانون إصلاح المصارف ودخلنا في المواد 3 و13
أخبار لبنان
2026-07-08
كنعان بعد جلسة لجنة المال: أنهينا النقاش العام بقانون إصلاح المصارف ودخلنا في المواد 3 و13
0
أخبار لبنان
2026-08-03
كنعان أعلن انجاز "إصلاح المصارف" في لجنة المال
أخبار لبنان
2026-08-03
كنعان أعلن انجاز "إصلاح المصارف" في لجنة المال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:10
نادي الصحافة يحدد ملاحظاته على مشروع قانون الإعلام
أخبار لبنان
09:10
نادي الصحافة يحدد ملاحظاته على مشروع قانون الإعلام
0
أخبار لبنان
08:59
مياه الجنوب: الجيش الاسرائيلي يستهدف فرق المؤسسة أثناء عملهم في عيتا الجبل
أخبار لبنان
08:59
مياه الجنوب: الجيش الاسرائيلي يستهدف فرق المؤسسة أثناء عملهم في عيتا الجبل
0
أخبار لبنان
08:37
رسامني ترأس الاجتماع التقني للوفد اللبناني لمتابعة مشروع «IMEC»
أخبار لبنان
08:37
رسامني ترأس الاجتماع التقني للوفد اللبناني لمتابعة مشروع «IMEC»
0
أخبار لبنان
08:24
تجمع صيادي لبنان ردا على بيان وزارة الزراعة : الصيادون ما زالوا يرفضون القانون جملةً وتفصيلا
أخبار لبنان
08:24
تجمع صيادي لبنان ردا على بيان وزارة الزراعة : الصيادون ما زالوا يرفضون القانون جملةً وتفصيلا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
2026-04-01
أسرار الصحف المحلية ١-٤-٢٠٢٦
اسرار
2026-04-01
أسرار الصحف المحلية ١-٤-٢٠٢٦
0
خبر عاجل
2026-06-08
أكسيوس عن مسؤول أميركي: واشنطن لم توافق على الضربات الإسرائيلية على إيران وأبلغت نتنياهو بضرورة إنهائها
خبر عاجل
2026-06-08
أكسيوس عن مسؤول أميركي: واشنطن لم توافق على الضربات الإسرائيلية على إيران وأبلغت نتنياهو بضرورة إنهائها
0
أمن وقضاء
2026-03-22
الجيش الإسرائيلي: دمرنا معبرًا فوق نهر الليطاني استخدمه عناصر حزب الله للتنقل من شمال الليطاني إلى جنوبه
أمن وقضاء
2026-03-22
الجيش الإسرائيلي: دمرنا معبرًا فوق نهر الليطاني استخدمه عناصر حزب الله للتنقل من شمال الليطاني إلى جنوبه
0
آخر الأخبار
2026-05-14
ترامب بشأن إيران: حللنا العديد من المشاكل المختلفة التي لم يكن بإمكان الآخرين حلها
آخر الأخبار
2026-05-14
ترامب بشأن إيران: حللنا العديد من المشاكل المختلفة التي لم يكن بإمكان الآخرين حلها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:24
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... وآخرها في بلدة المنصوري
أمن وقضاء
07:24
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... وآخرها في بلدة المنصوري
0
أخبار لبنان
07:20
بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة
أخبار لبنان
07:20
بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة
0
أخبار دولية
07:12
السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
أخبار دولية
07:12
السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
0
أخبار لبنان
05:17
الراعي من بعبدا : الفاتيكان يدعم لبنان والمرحلة تتطلب الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها
أخبار لبنان
05:17
الراعي من بعبدا : الفاتيكان يدعم لبنان والمرحلة تتطلب الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها
0
أخبار دولية
02:58
ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"
أخبار دولية
02:58
ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"
0
أمن وقضاء
14:32
عبوةٌ تقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون… وإسرائيل تردّ بغاراتٍ على الجنوب
أمن وقضاء
14:32
عبوةٌ تقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون… وإسرائيل تردّ بغاراتٍ على الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
برمانا تستعد لاستضافة مهرجان الركض في 23 آب
تقارير نشرة الاخبار
13:43
برمانا تستعد لاستضافة مهرجان الركض في 23 آب
0
أمن وقضاء
13:34
بنت جبيل والخيام... لماذا اختارهما لبنان لاختبار الانسحاب والعودة؟
أمن وقضاء
13:34
بنت جبيل والخيام... لماذا اختارهما لبنان لاختبار الانسحاب والعودة؟
0
أخبار دولية
13:30
كاتس يطلب توضيحات بشأن حادث مجدل زون... وضغوط أميركية تكبح التصعيد في لبنان
أخبار دولية
13:30
كاتس يطلب توضيحات بشأن حادث مجدل زون... وضغوط أميركية تكبح التصعيد في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:30
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
أمن وقضاء
11:30
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
2
أخبار لبنان
11:36
"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027
أخبار لبنان
11:36
"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027
3
أمن وقضاء
05:06
أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
05:06
أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
4
حال الطقس
04:45
الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:45
الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس
5
أخبار دولية
05:28
قاصر يقتل بالرصاص جديه وستة أشخاص بينهم تلاميذ في مدرسته بتايلاند
أخبار دولية
05:28
قاصر يقتل بالرصاص جديه وستة أشخاص بينهم تلاميذ في مدرسته بتايلاند
6
اسرار
23:35
أسرار الصحف 7-8-2026
اسرار
23:35
أسرار الصحف 7-8-2026
7
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
8
أخبار لبنان
04:02
وزارة الأشغال: أعمال تزفيت على طريق المنصورية - الديشونية السبت
أخبار لبنان
04:02
وزارة الأشغال: أعمال تزفيت على طريق المنصورية - الديشونية السبت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More