كنعان بعد جلسة لجنة المال: أقررنا حقوق موظفي "أوجيرو" وطلبنا تفاصيل إنفاق أموال شبكة الأمان الاجتماعي والكلفة المالية لتصحيح رواتب اللبنانية

أقرت لجنة المال والموازنة مشروع فتح الاعتماد الإضافي بموازنة ٢٠٢٦ لصالح هيئة "أوجيرو" لسداد حقوق موظفين لجهة فروقات رواتب متوجبة منذ العام ٢٠٢٤.







وأشار كنعان الى "طلب اللجنة إيضاحات من وزارة الشؤون حول تفاصيل المبالغ المرصودة لمشروع اتفاقية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وكيفية انفاقها وتوزيعها على المحافظات وما سيذهب منها لذوي الدخل المحدود وما سينفق كنفقات تشغيلية لتتخذ الهيئة العامة القرار المناسب".







أما بالنسبة الى اقتراح قانون تصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية الناجحين في المباراة المحصورة، فطلبت الكلفة المالية لهذا الاقتراح.







وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان، وحضور وزراء: المال ياسين جابر والشؤون الاجتماعية حنين السيد والاتصالات شارل الحاج، والنواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، جهاد الصمد، بلال عبد الله، سليم عون، إيهاب مطر، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، ابراهيم الموسوي، حيدر ناصر، سيزار أبي خليل، ياسين ياسين، أيوب حميد، أمين شري، غادة أيوب، ملحم خلف، قاسم هاشم، غازي زعيتر ومحمد خواجة.







كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، مدير عام "أوجيرو" أحمد عويدات، مديرة مشروع "أمان" في رئاسة مجلس الوزراء ماري لويس أبو جودة، مديرة مشروع "أمان" في وزارة الشؤون الاجتماعية ماري غيه.

