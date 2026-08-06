جابر استقبل جهاد الصمد: توزيع حصص البلديات من إيرادات الهاتف الثابت قريباً وفتح محتسبية مالية في الضنية لتسهيل معاملات المواطنين

كشف وزير المالية ياسين جابر "أن حصص البلديات واتحادات البلديات من أموال الصندوق البلدي المستقل العائدة لإيرادات الهاتف الثابت ستُوزَّع خلال الفترة القصيرة المقبلة، بما يتيح للبلديات الإفادة من هذه المستحقات في تسيير شؤونها وتنفيذ مشاريعها الإنمائية".



كلام الوزير جابر جاء في خلال استقباله النائب جهاد الصمد، الذي عرض معه عدداً من القضايا الإنمائية المتعلقة بمنطقة الضنية، ولا سيما ما يتصل بتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتعزيز الخدمات المالية والإدارية في المنطقة.



كما أبلغ الوزير جابر النائب الصمد قراره فتح محتسبية مالية في الضنية وتعيين محتسب لها، في خطوة من شأنها تسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، ولا سيما عناء الانتقال إلى مدينة طرابلس لإنجاز معاملاتهم المالية.