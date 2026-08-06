البعريني ورستم زارا وزير الأشغال للبحث في واقع منطقة عكار الإنمائي

زار النائبان وليد البعريني وأحمد رستم، مع وفدٍ ضم رؤساء وممثلي بلديات سهل عكار، وزير الأشغال العامة والنقل، حيث تم البحث في واقع المنطقة الإنمائي، ولا سيما ملف تأهيل وتزفيت الطرقات التي تشكّل حاجةً ملحّة لأهالي السهل.



وأكد الوفد، وفق بيان المكتب الإعلامي للنائب البعريني، "أن قرى سهل عكار عانت على مدى سنوات من الإهمال والحرمان، وأن شبكة الطرق باتت تتطلب تدخلاً عاجلًا يضمن سلامة المواطنين ويواكب حاجات المنطقة الإنمائية، مطالبين بإطلاق ورشة سريعة لتأهيل الطرقات وإدراجها ضمن أولويات الوزارة".



من جهته، أكد الوزير اهتمامه بمطالب الوفد، مشددًا على "أن حاجات سهل عكار ستكون موضع متابعة"، واعدا ب"الإسراع في تنفيذ مشاريع تزفيت وتأهيل الطرقات وفق الإمكانات المتاحة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وإنصاف المنطقة وأهله".