متري سلم الرئيس عون تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يوثق الانتهاكات الإسرائيلية

سلّم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الذي يوثّق انتهاكات إسرائيل الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال الحرب الأخيرة.



كما بحث معه المبادرة الدولية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والقمة التي ستُعقد لهذه الغاية في عمّان في كانون الأول المقبل، بتنظيم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبإشراف عدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية.