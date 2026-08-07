وزارة الأشغال: أعمال تزفيت على طريق المنصورية - الديشونية السبت

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنها "ستنفّذ، يوم غد السبت الواقع في 8 آب 2026، أعمال تزفيت على الطريق الممتد من تقاطع المنصورية باتجاه الديشونية، وذلك من الساعة السابعة صباحًا ولغاية الساعة السابعة مساءً".ودعت المواطنين الى أخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر السلامة المرورية وتوجيهاتهم، وتفادي سلوك الطريق المذكور خلال فترة تنفيذ الأشغال قدر الإمكان، بما يسهّل سير الأعمال ويساهم في الحد من الازدحام والحفاظ على السلامة العامة.