الحجار والبساط اكدا تعزيز التنسيق لمتابعة الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج

استقبل وزير الداخلية أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، وزير الاقتصاد عامر البساط وتم البحث في ملفات ذات الاهتمام المشترك.



وشدد الوزيران الحجار والبساط على "الاستمرار في الإجراءات المعتمدة لمتابعة حركة الصادرات اللبنانية، لا سيما المتجهة إلى دول الخليج، وتعزيز آليات التنسيق والرقابة".



واتفقا على "عقد اجتماعات دورية في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارتين، على مختلف الصعد".