معلومات للـLBCI: اجتماع حكومي الاثنين لتسريع التحضيرات اللوجستية لنقل الفيول العراقي إلى لبنان عبر الصهاريج

أفادت معلومات للـLBCI، بأن اجتماعا يعقد ظهر الاثنين برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان عبر الصهاريج، ووضع خريطة طريق لتسريع الجهوزية اللوجستية المطلوبة قبل إطلاق هذه العملية.



وبحسب المعلومات، سيشارك في الاجتماع، بالمبدأ، وزراء الطاقة والمالية والأشغال، إلى جانب ممثلين عن الجمارك والأمن العام، على أن يتركز البحث على واقع المعابر الحدودية الشمالية مع سوريا، والاحتياجات المطلوبة لتسريع تأهيلها، باعتبار أن نقل الفيول العراقي براً لا يمكن أن يبدأ قبل إعادة تشغيل هذه المعابر التي لا تزال حتى اليوم غير جاهزة.



وفي السياق نفسه، يجول وزير الطاقة جو الصدي صباح الاثنين بين الساعة الثامنة والنصف والعاشرة والنصف على منشآت النفط في طرابلس للاطلاع على واقع الخزانات والبنية التحتية، وتحديد الأعمال التأهيلية المطلوبة لتمكينها من استقبال الفيول العراقي المنقول بالصهاريج وتخزينه تمهيداً لإعادة تصديره.

كما سيعاين واقع الطرقات المؤدية إلى المنشآت وقدرتها على استيعاب حركة الصهاريج المتوقعة، على غرار ما يحصل حالياً في مسار نقل النفط العراقي إلى بانياس السورية.



ووفقا للمعلومات أيضًا، فإن البحث في هذا الملف لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ العملي، فيما يهدف اجتماع الاثنين إلى تحديد النواقص والإجراءات المطلوبة لتجهيز الأرضية اللوجستية والإدارية اللازمة، بعد أن كان الجانب العراقي قد أبدى خلال زيارة رئيس الحكومة الأخيرة إلى بغداد استعداداً لتصدير الفيول العراقي عبر منشآت النفط في طرابلس