كنعان بعد لقائه الرئيس عون: قانون الانتظام المالي أساس لاسترداد الودائع واستعادة الثقة بالاقتصاد

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن "لبنان يحتاج إلى استعادة الثقة من خلال بسط سلطة الدولة وتعزيز الثقة بالاقتصاد والنظامين المالي والمصرفي".وأوضح بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أنه وضعه في أجواء إقرار لجنة المال والموازنة قانون إصلاح المصارف، مشدداً على "أهمية المضي في الإصلاحات المالية".وأشار إلى أن" قانون الانتظام المالي "يشكل ضرورة وأساساً لاسترداد الودائع"، لافتاً إلى أنه يقوم على توزيع المسؤوليات بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان".ودعا كنعان إلى أن تكون الجلسات التشريعية المقبلة "وطنية وبعيدة عن الخلافات السياسية"، بما يمكّن مجلس النواب من إقرار القوانين المطلوبة وتأمين حقوق المواطنين".