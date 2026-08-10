عماد مارتينوس من بعبدا: نقابة المحامين تقف إلى جانب رئاسة الجمهورية في قراراتها

نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس من قصر بعبدا:
- نقابة المحامين تدعم الشرعية والدولة ومؤسساتها، وتقف إلى جانب رئاسة الجمهورية في قراراتها.
- نأمل أن تحقق مفاوضات روما أهدافها، وفي مقدّمها إعادة الأسرى، وانسحاب إسرائيل، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. pic.twitter.com/pirLhh8FMB
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 10, 2026
نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس من قصر بعبدا:
- نقابة المحامين تدعم الشرعية والدولة ومؤسساتها، وتقف إلى جانب رئاسة الجمهورية في قراراتها.
- نأمل أن تحقق مفاوضات روما أهدافها، وفي مقدّمها إعادة الأسرى، وانسحاب إسرائيل، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. pic.twitter.com/pirLhh8FMB