عماد مارتينوس من بعبدا: نقابة المحامين تقف إلى جانب رئاسة الجمهورية في قراراتها

أعلن نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أن النقابة تدعم الشرعية والدولة ومؤسساتها، وتقف إلى جانب رئاسة الجمهورية في قراراتها.



وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا: "نأمل أن تحقق مفاوضات روما أهدافها، وفي مقدّمها إعادة الأسرى، وانسحاب إسرائيل، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".