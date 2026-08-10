الرئيس بري عرض مع داليا خليفة لمشاريع البنك الدولي وتابع مع منسى المستجدات الميدانية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة مع وفد في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلّمها مهامها الجديدة، بحضور مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس.

وتم أيضا عرض لبرامج ومشاريع البنك الدولي في لبنان لاسيما تلك المتصلة بإعادة الإعمار.

واستقبل الرئيس بري وزير الدفاع الوطني ميشال منسى وعرض معه للاوضاع العامة لاسيما اوضاع المؤسسة العسكرية والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها واعمال التفجير والهدم للقرى والمنازل واحراق المساحات الزراعية والحرجية في الجنوب والبقاع الغربي.

ومن الزوار : وفد من مجموعة إنتر ميديات (Inter Mediate) البريطانية غير الحكومية المتخصصة في تسوية النزاعات.