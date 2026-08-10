الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لقاء سيدة الجبل: للتمسك بالنموذج اللبناني المرتكز على العيش المشترك
أخبار لبنان
2026-08-10 | 06:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لقاء سيدة الجبل: للتمسك بالنموذج اللبناني المرتكز على العيش المشترك
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية الكترونيا في حضور انطوان قسيس، انطونيا الدويهي، ايلي الحاج، ايلي كيرللس، بسام خوري، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جاد الاخوي، جورج سلوان، جورج الكلاس، جوزف فرح، جوزف كرم، جوزف مخايل، حبيب خوري، حسن بزيع، حسن عبود، خليل طوبيا، خالد نصولي، دانيال زاخر، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رمزي بو خالد، زاهي موصللي، سامي شمعون، سعد كيوان، سناء الجاك، طوني حبيب، طوبيا عطالله، عمر حلبلب، غلشان ساغلام، غسان مغبغب، فادي كرم، فارس سعيد، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كمال ريشا، لينا فرج الله، ماجد كرم، محمود وهبة، مياد حيدر، نادرة فواز، نبيل يزبك، نوال المعوشي، نيللي قنديل، نورما رزق، هلا ابو نادر قسيس ويوسف الخوري.
وأصدر المجتمعون بيانًا شددوا فيه على تمسكهم بـ"الدستور واتفاق الطائف، في لحظة تراجع دور الجامعة العربية بدل تقويتها، مع بروز التكتلات المذهبية الإسلامية سنية وشيعية، واهتزاز مفهوم نهائية الكيان مع بقاء سلاح حزب الله وخوف البعض على الصيغة اللبنانية"، معتبرين أن "ما تشهده المنطقة من تقلبات وتحالفات جديدة لا يرحم كيانات مفككة ودول ضعيفة. ولم يبق أمامنا إلا المبادرة للتمسك بالنموذج اللبناني المرتكز على العيش المشترك والمستند على مفاهيم السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة".
أخبار لبنان
الجبل:
للتمسك
بالنموذج
اللبناني
المرتكز
العيش
المشترك
التالي
رجي وعبد العاطي بحثا هاتفياً في التطورات الإقليمية والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
الرئيس بري عرض مع داليا خليفة لمشاريع البنك الدولي وتابع مع منسى المستجدات الميدانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-27
"لقاء سيدة الجبل": المواطنة كفيلة بحماية لبنان وإنقاذه من الإحتلالين الإسرائيلي والإيراني
أخبار لبنان
2026-07-27
"لقاء سيدة الجبل": المواطنة كفيلة بحماية لبنان وإنقاذه من الإحتلالين الإسرائيلي والإيراني
0
أخبار لبنان
2026-06-29
"لقاء سيدة الجبل": لبنان بعد اتفاق الاطار ليس كما قبله
أخبار لبنان
2026-06-29
"لقاء سيدة الجبل": لبنان بعد اتفاق الاطار ليس كما قبله
0
أخبار لبنان
2026-07-13
لقاء سيدة الجبل: أي اعتراض على اتفاق الإطار أو عرقلة استكمال مساره يهدف الى مصادرة سيادة لبنان
أخبار لبنان
2026-07-13
لقاء سيدة الجبل: أي اعتراض على اتفاق الإطار أو عرقلة استكمال مساره يهدف الى مصادرة سيادة لبنان
0
أخبار لبنان
2026-07-06
لقاء "سيدة الجبل": لتشكيل إطار سياسي وطني يدعم مسار لبنان المتمثل بتنفيذ قرارات "اتفاق الاطار" الموقع في واشنطن
أخبار لبنان
2026-07-06
لقاء "سيدة الجبل": لتشكيل إطار سياسي وطني يدعم مسار لبنان المتمثل بتنفيذ قرارات "اتفاق الاطار" الموقع في واشنطن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:35
رابطة التعليم الأساسي : للتصعيد رفضاً لقرار تقسيط المفعول الرجعي
أخبار لبنان
09:35
رابطة التعليم الأساسي : للتصعيد رفضاً لقرار تقسيط المفعول الرجعي
0
أخبار لبنان
09:32
خليل حمدان من السكسكية: المواقف المتراجعة لن توصل البلد إلى بر الأمان
أخبار لبنان
09:32
خليل حمدان من السكسكية: المواقف المتراجعة لن توصل البلد إلى بر الأمان
0
أخبار لبنان
09:29
وزير الثقافة بحث مع السفيرة طوق في سبل تفعيل التعاون مع المملكة الأردنية
أخبار لبنان
09:29
وزير الثقافة بحث مع السفيرة طوق في سبل تفعيل التعاون مع المملكة الأردنية
0
أمن وقضاء
09:17
قيادة الجيش توضح الحيثيات المتعلقة بمقاطع فيديو يُعاد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي: اتُّخِذَت التدابير اللازمة في حينه
أمن وقضاء
09:17
قيادة الجيش توضح الحيثيات المتعلقة بمقاطع فيديو يُعاد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي: اتُّخِذَت التدابير اللازمة في حينه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:09
منسى يسلّم بو صعب ملاحظات الجيش بشأن تعديلات قانون العفو العام
أخبار لبنان
07:09
منسى يسلّم بو صعب ملاحظات الجيش بشأن تعديلات قانون العفو العام
0
أخبار لبنان
06:07
جابر: توافق على رسوم بمعدلات مقبولة واجتماع غدا مع رئيس الحكومة
أخبار لبنان
06:07
جابر: توافق على رسوم بمعدلات مقبولة واجتماع غدا مع رئيس الحكومة
0
أخبار لبنان
08:30
وزارة المالية تنظم الأربعاء 12 آب عبر الإنترنت جلسة لشرح الأحكام المتعلقة بالضرائب غير المباشرة
أخبار لبنان
08:30
وزارة المالية تنظم الأربعاء 12 آب عبر الإنترنت جلسة لشرح الأحكام المتعلقة بالضرائب غير المباشرة
0
أمن وقضاء
04:46
القاضي حاموش ادعى على رياض سلامة وسمير حنا بجرائم مالية ونقدية وأحالهما على قاضي التحقيق
أمن وقضاء
04:46
القاضي حاموش ادعى على رياض سلامة وسمير حنا بجرائم مالية ونقدية وأحالهما على قاضي التحقيق
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
مع بدء العمل بالسكانير وانطلاق التصدير... غراسيا قزي تتفقد معبر المصنع
تقارير نشرة الاخبار
08:01
مع بدء العمل بالسكانير وانطلاق التصدير... غراسيا قزي تتفقد معبر المصنع
0
أمن وقضاء
07:43
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري... إليكم المشهد
أمن وقضاء
07:43
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري... إليكم المشهد
0
أخبار لبنان
07:18
عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور تطلق صرخة: ليس رقما في صراع النفوذ
أخبار لبنان
07:18
عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور تطلق صرخة: ليس رقما في صراع النفوذ
0
اقتصاد
06:55
الصدي: لطرابلس أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة ومن الضروري أن نفعل هذا الدور
اقتصاد
06:55
الصدي: لطرابلس أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة ومن الضروري أن نفعل هذا الدور
0
أخبار لبنان
06:38
10 أطنان من الأدوية المصرية تصل إلى لبنان... مساعدات جديدة لدعم القطاع الصحي
أخبار لبنان
06:38
10 أطنان من الأدوية المصرية تصل إلى لبنان... مساعدات جديدة لدعم القطاع الصحي
0
أخبار لبنان
06:07
جابر: توافق على رسوم بمعدلات مقبولة واجتماع غدا مع رئيس الحكومة
أخبار لبنان
06:07
جابر: توافق على رسوم بمعدلات مقبولة واجتماع غدا مع رئيس الحكومة
0
أخبار دولية
04:30
طهران ترى في اتفاقية مكة الدفاعية "تحولا في النظرة" تجاه واشنطن
أخبار دولية
04:30
طهران ترى في اتفاقية مكة الدفاعية "تحولا في النظرة" تجاه واشنطن
0
أمن وقضاء
04:23
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري مطالبين بالعودة إلى بلدتهم…
أمن وقضاء
04:23
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري مطالبين بالعودة إلى بلدتهم…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخبا لبنان للـTouch Rugby تحت 15 و18 سنة... جاهزان للتحدي الأوروبي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخبا لبنان للـTouch Rugby تحت 15 و18 سنة... جاهزان للتحدي الأوروبي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:41
يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
05:41
يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
أمن وقضاء
07:02
محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة
أمن وقضاء
07:02
محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة
3
أمن وقضاء
02:14
بحقّه 20 مذكّرة توقيف... شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين
أمن وقضاء
02:14
بحقّه 20 مذكّرة توقيف... شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين
4
أمن وقضاء
02:54
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في عين بورضاي وبدنايل والفرزل
أمن وقضاء
02:54
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في عين بورضاي وبدنايل والفرزل
5
أخبار لبنان
11:53
حزب الله: لرفع الصوت والتحرك لوقف التوحش الإسرائيلي على البيئة بعد الإنسان والعمران
أخبار لبنان
11:53
حزب الله: لرفع الصوت والتحرك لوقف التوحش الإسرائيلي على البيئة بعد الإنسان والعمران
6
أخبار لبنان
11:55
حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو
أخبار لبنان
11:55
حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو
7
أمن وقضاء
14:25
تدابير سير بين 10 و14-8-2026 في كورنيش النهر وبحمدون بسبب أشغال صيانة طرقات
أمن وقضاء
14:25
تدابير سير بين 10 و14-8-2026 في كورنيش النهر وبحمدون بسبب أشغال صيانة طرقات
8
خبر عاجل
11:27
"معًا نُكمل القسم الجنوبي من درب مار شربل"... شاركونا الليلة في تيليتون خاص لجمع التبرعات عبر الـLBCI
خبر عاجل
11:27
"معًا نُكمل القسم الجنوبي من درب مار شربل"... شاركونا الليلة في تيليتون خاص لجمع التبرعات عبر الـLBCI
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More