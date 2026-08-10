لقاء سيدة الجبل: للتمسك بالنموذج اللبناني المرتكز على العيش المشترك

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية الكترونيا في حضور انطوان قسيس، انطونيا الدويهي، ايلي الحاج، ايلي كيرللس، بسام خوري، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جاد الاخوي، جورج سلوان، جورج الكلاس، جوزف فرح، جوزف كرم، جوزف مخايل، حبيب خوري، حسن بزيع، حسن عبود، خليل طوبيا، خالد نصولي، دانيال زاخر، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رمزي بو خالد، زاهي موصللي، سامي شمعون، سعد كيوان، سناء الجاك، طوني حبيب، طوبيا عطالله، عمر حلبلب، غلشان ساغلام، غسان مغبغب، فادي كرم، فارس سعيد، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كمال ريشا، لينا فرج الله، ماجد كرم، محمود وهبة، مياد حيدر، نادرة فواز، نبيل يزبك، نوال المعوشي، نيللي قنديل، نورما رزق، هلا ابو نادر قسيس ويوسف الخوري.



وأصدر المجتمعون بيانًا شددوا فيه على تمسكهم بـ"الدستور واتفاق الطائف، في لحظة تراجع دور الجامعة العربية بدل تقويتها، مع بروز التكتلات المذهبية الإسلامية سنية وشيعية، واهتزاز مفهوم نهائية الكيان مع بقاء سلاح حزب الله وخوف البعض على الصيغة اللبنانية"، معتبرين أن "ما تشهده المنطقة من تقلبات وتحالفات جديدة لا يرحم كيانات مفككة ودول ضعيفة. ولم يبق أمامنا إلا المبادرة للتمسك بالنموذج اللبناني المرتكز على العيش المشترك والمستند على مفاهيم السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة".