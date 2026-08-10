منسى يسلّم بو صعب ملاحظات الجيش بشأن تعديلات قانون العفو العام

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وبعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، توجه لزيارة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وسلّمه ملاحظات الجيش اللبناني الخطية على اقتراح التعديلات المطلوبة بشأن قانون العفو العام.

