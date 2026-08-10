عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور تطلق صرخة: ليس رقما في صراع النفوذ

تناولت عائلة السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور، في نقابة الصحافة، ظروف توقيفه وحالته وتطورات قضيته، قائلة إنها تطلق صرخة قوية عن السفير باعتباره ليس رقما في صراع النفوذ، والصرخة هي لانقاذه والدفاع عنه.



ووضعت العائلة أمام الراي العام والمسؤولين والقانون، قضية شغلت الكثيرين, متحدثة عن ظلم تعرض له السفير. وأشارت الى أنه في حال صحية حرجة جدا في العناية المركزة، والواجب الأول المحافظة على حياته، وتأمين الرعاية اللازمة له، بعيدا عن أي خلاف سياسي.