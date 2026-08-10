فريد البستاني: مرج بسري ليس مكباً للنفايات الكيميائية وصحة اللبنانيين ليست لعبة

ذكر النائب فريد البستاني أن الكاتبة سلوى بعلبكي، في مقال في جريدة "النهار"، شاركت اليوم "معلومات خطيرة حول نقل مواد كيميائية خطرة كانت موجودة في معملي الذوق والجية إلى مرج بسري في الشوف، بدل تصديرها إلى الخارج وفق اتفاقية بازل، كما كان مقرّراً".

وقال، في منشور على منصة "إكس": "نطالب وزارتي الزراعة والبيئة اليوم بإجراء تحقيق سريع لتبيان حقيقة الموضوع، وإعلان نتيجة التحقيق للرأي العام".

وأضاف: "إذا كان ذلك صحيحاً، فإننا نرفض رفضاً قاطعاً تخزين أي مواد كيميائية خطرة في الشوف أو في أي مكان في لبنان، ونطالب بالمبادرة فوراً إلى تصديرها".

وشدد البستاني على أن "صحّة اللبنانيين ليست لعبة، وذكرى مأساة انفجار المرفأ لا تزال حيّة في أذهاننا".

وأكد أن "الموضوع قيد المتابعة من جهتنا حتى تبيان حقيقته".