أطلقت بلدية برمانا برئاسة بيار الأشقر وجمعية "بيروت ماراثون" برئاسة مي الخليل، خلال مؤتمر صحافي، سباق "مهرجان برمانا للركض"، الذي تنظمه بلدية برمانا بالتعاون والشراكة مع جمعية "بيروت ماراثون"، وذلك يوم الأحد في 23 آب الحالي في بلدة برمانا المتنية.

وحضر المؤتمر، إلى جانب الأشقر والخليل، نائب رئيس البلدية وليد رزق وأعضاء المجلس البلدي ومديرة التنمية والتسويق السياحية والإعلامي نتالي ابو شقرا، ونائب رئيس جمعية "بيروت ماراثون" العميد المتقاعد حسان رستم، ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية بيار جلخ، ونائب رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى نعمة الله بجاني، ورئيس المركز الدولي للأمن الرياضي القطري محمد حنزاب، ورئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميل، إلى جانب حشد من فعاليات المنطقة.

وألقى الأشقر كلمة أشار فيها إلى أن المجلس البلدي "كان أمام خيار واضح هذا العام وهو التوجه نحو الرياضة"، مؤكداً أن القناعة بهذا الخيار كانت ثابتة، وأن التفكير اتجه نحو جمعية "بيروت ماراثون" ورئيستها "الناشطة والقديرة" مي الخليل، "صاحبة مؤسسة ناجحة وفريق محترف".

وقال: "تواصلنا مع الجمعية، وقد وافقت سريعاً، وعملنا خلال الفترة الماضية، على وضع التصور العام لهذا الحدث. وها نحن اليوم نلتقي للإعلان عن سباق برمانا، ودعوة الجميع إلى المشاركة فيه، ليكون يوم الأحد في 23 آب يوماً مشهوداً، نركض فيه من أجل لبنان الحر، ومن أجل لبنان السلام والاستقرار في كل ربوعه".

وأكد الأشقر أن بلدية برمانا "تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، بكل ما يحتاج إليه ليعيش حياة لائقة تستجيب لمتطلباته الصحية والنفسية والثقافية والبيئية وغيرها"، مشيراً إلى أن الاتفاق مع جمعية «بيروت ماراثون» على تنظيم هذا الحدث الرياضي يأتي من هذا المنطلق.

ووعد الاشقر بأن "تبقى بلدية برمانا على مستوى تطلعاتكم وعلى مستوى تطلعات الوطن، وأن تبقى برمانا عروس المصايف التي يفتخر ويعتز بها كل لبناني"، داعياً إلى أوسع مشاركة في السباق، "تعبيراً عن الالتزام بالرياضة والصحة والبيئة الجميلة التي تمثلها برمانا والمتن".

ووجه الأشقر "تحية إكبار وتقدير" إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قائلاً: "نحن معكم في خياراتكم التي تحفظ وحدة الوطن واستقراره".

من جهتها، ألقت رئيسة جمعية "بيروت ماراثون" مي الخليل كلمة، أوضحت فيها أن الحدث "ليس مجرد ماراثون أو سباق، وإنما هو احتفال بالحياة، واحتفال بالرياضة، واحتفال بلبنان".

وقالت: "منذ تأسيس الجمعية قبل 23 عاماً، كان حلمنا أكبر من مجرد تنظيم سباق. كان حلمنا إيجاد مساحة تلاقٍ بين جميع اللبنانيين، حيث لا مكان للانقسامات؛ حيث يركض كل لبناني إلى جانب لبناني آخر، وينبض كل قلب مع قلب الآخر".

ووجهت الخليل الشكر إلى الجيش اللبناني على تضحيات أفراده في سبيل حماية لبنان، وإلى قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والاتحاد اللبناني لألعاب القوى، كما شكرت الصليب الأحمر اللبناني، "الشريك الطبي للجمعية منذ تأسيسها"، على عمله الاحترافي وجهوزيته الدائمة.