سلام بحث مع الهيئات الاقتصادية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين لبنان وسوريا: تفعيل مجلس الأعمال اللبناني-السوري يفتح فرصاً جديدة أمام القطاع الخاص

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سلام بحث مع البنك الدولي في مواءمة المشاريع مع أولويات الحكومة وإعادة إعمار المناطق المتضررة: الحاجة ملحّة لتسريع إعادة الإعمار بما يدعم صمود الجنوبيين وعودتهم